Décidément, ce vendredi aura été riche en surprises pas forcément réjouissantes à Roland-Garros. Après l'abandon d'Alexander Zverev sur une chute impressionnante lors de la première demi-finale messieurs, la seconde a été aussi marquée par un événement des plus inattendus. Alors que Casper Ruud était au service dans la troisième manche à 3-6, 6-4, 4-1 et 15/15, une jeune femme a soudain fait son apparition sur le court Philippe-Chatrier et s'est attachée au filet. Le match a été immédiatement interrompu et les joueurs invités à quitter les lieux quelques minutes pendant l'intervention de la sécurité.

Sur son T-shirt, la manifestante affichait le message suivant : "We have 1028 days left", soit "il nous reste 1028 jours" en français. Par ce geste, l'intéressée, prénommée Alizée et âgée de 22 ans, voulait alerter l'opinion sur l'urgence climatique comme l'a revendiqué la campagne "Dernière rénovation". Descendue au bord du court alors que la manifestante était évacuée, Amélie Mauresmo faisait la mine des mauvais jours : ce genre d'événement n'est évidemment pas du meilleur effet pour l'image du tournoi du Grand Chelem qu'elle dirige pour la première fois.

Néanmoins, tout est rentré dans l'ordre une quinzaine de minutes plus tard et les joueurs ont pu reprendre leur demi-finale après un court échauffement.

La manifestante évacuée par la sécurité de Roland-Garros lors de la demi-finale Cilic-Ruud en 2022 Crédit: Getty Images

