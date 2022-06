Tennis

ROLAND-GARROS - "La victoire de Garcia et Mladenovic en double doivent leur permettre de capitaliser en simple"

ROLAND-GARROS - Les Français ont brillé à Roland-Garros à travers les victoires en juniors garçons de Gabriel Debru et en double dames avec Caroline Garcia et Kristina Mladenovic. Pour Eric Deblicker et Arnaud Di Pasquale présents sur le plateau d'Eurosport Tennis Club La Terrasse, le succès des Françaises doivent leur permettre de se relancer en simple.

00:02:38, il y a 27 minutes