Il est allé au bout de l'aventure. Seul Français en lice depuis les quarts de finale, Gabriel Debru est resté dans sa bulle pour conquérir le titre dans le tournoi juniors à Roland-Garros. Soutenu par un public bouillant sur le court Simonne-Mathieu, le Grenoblois de 16 ans n'a pas eu la tâche facile contre le Belge Gilles Arnaud Bailly mais s'est montré le plus solide dans les moments importants pour l'emporter en deux sets (7-6, 6-3) et un tout petit peu plus de deux heures de jeu (2h01 exactement).

Bousculé d'entrée - il a dû écarter cinq balles de break sur ses deux premiers jeux de service -, Debru a fait preuve d'un sang-froid remarquable et s'est appuyé sur sa taille (1 mètre 92) pour sortir de belles premières balles quand il en a eu besoin. Plus efficace, il a ravi le service adverse le premier (4-2), avant de se faire rejoindre (4-4) et pousser à jouer un tie-break par son rival belge. Ce dernier a d'ailleurs posé des problèmes au Français dans le duel du fond par sa capacité à prendre la balle tôt et à contrer ainsi la puissance adverse.

