Après l'annonce du tableau final et de l'identité des joueurs et joueuses engagés ce dimanche , c'est au tour des horaires et de la programmation des rencontres d'être dévoilés par l'organisation de Roland-Garros (22 mai-5 juin). Principale tête d'affiche de la journée, Carlos Alcaraz débutera son périple sur le court Philippe Chatrier, en quatrième position (contre l'Argentin Juan Ignacio Londero). L'Espagnol succèdera sur le court à Ons Jabeur, Félix Auger-Aliassime et Maria Sakkari. La Grecque, tête de série numéro quatre, est opposée à la Française Clara Burel.