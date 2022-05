Le nom de Léolia Jeanjean est plus facile à retenir que son prénom. Quand son Roland-Garros s'arrêtera, le plus tard possible, il y a fort à parier que le grand public ne l'oubliera pas tout de suite. Celui-ci la découvre à l'occasion de cette édition 2022 dans laquelle elle a fait sensation en laminant Karolina Pliskova, tête de série numéro 8, au 2e tour. Avant son troisième match, contre Irina Begu, Jeanjean a pu se retourner sur une carrière qui a connu trois révolutions en deux matches. Son classement, l'argent, les médias, tout a changé.

148e au pire : Jeanjean entre dans le tableau des qualifs de Grand Chelem

1 194e en janvier 2021, Léolia Jeanjean avait déjà connu une exceptionnelle ascension avant Roland-Garros. A la fin de cette même année, elle pointait au 382e rang mondial et même au 222e à la fin du mois d'avril. Ses performances lui ont valu une wild-card pour le grand tableau à Roland-Garros, invitation qu'elle a donc déjà honorée en franchissant deux tours.

Conséquence immédiate de son déjà beau parcours sur la terre battue parisienne, Léolia Jeanjean pourrait faire son entrée dans le Top 150 mondial après Roland-Garros, même en cas de défaite ce samedi au 3e tour. Un cap symbolique mais pas que puisqu'elle pourra, selon toute vraisemblance, disputer les qualifications à Wimbledon.

Di Pasquale : "Jeanjean ? Son histoire à elle, il y en a plein"

"L'objectif, c’était de rentrer dans les qualifications de Grand Chelem, pour Roland-Garros, a-t-elle dit après son 2e tour. C’est sûr qu’avec ce qui se passe, ça change un peu les plans, surtout la programmation, parce que j'étais repartie à faire des ITF, des 25, des 60. Là, finalement, je vais pouvoir faire des WTA." Le programme de Jeanjean se concentrait en effet plutôt sur des tournois ITF ou au maximum des WTA 125, soit l'équivalent des Challengers chez les hommes. Avec son nouveau classement, les "vrais" WTA s'ouvrent à elle. Et le cercle vertueux des points peut s'enclencher.

"En vrai, je ne mets pas du tout de limite de classement, surtout quand je vois comment ça se passe là. Dans ma tête, c'était d'être top 100 et tableau de Grand Chelem. Je joue, et puis je vois comment ça se passe surtout !", conclut-elle.

125 000 euros de gain : La promesse d'un staff

125 800 euros, voilà pour le pactole déjà assuré par Léolia Jeanjean après ses deux succès à Roland-Garros. Une qualification pour les huitièmes et ce sont 220 000 euros qui lui arriveront dans la poche. Mais la Française de 26 ans sait que ce troisième tour lui assure déjà suffisamment pour qu'elle puisse construire un vrai staff autour d'elle, condition sine qua non pour gravir les échelons du classement mondial.

Jusqu'ici, Léolia Jeanjean, habitante de Toulouse, s'entraîne à la Ligue d'Occitanie avec son entraîneur. Récemment elle s'est rapprochée d'une structure à Plaisir (Yvelines) mais la distance avec son lieu de résidence rend les choses compliquées et celle-ci s'apparente plutôt à un suivi sur les tournois "seulement".

"C'est sûr, cela change la vie. Concrètement, je peux me payer un coach, une structure, être suivie en tournoi. Ça change tout !", s'enthousiasme-t-elle. Et même son choix de tournoi va s'en trouver chamboulé avec plus d'options sur la table : "Même au niveau des programmations, je vais pouvoir partir de l'Europe, voyager loin, faire des grands trajets, faire des grandes tournées, accompagnée. Oui, forcément, ça change tout !"

L'intérêt médiatique : Jeanjean a tout à apprendre

Être Française, complètement inconnue du grand public, et gagner deux matches à Roland-Garros, c'est l'assurance d'avoir un coup de projecteur aussi brutal que soudain sur sa personne. Léolia Jeanjean ajoute à cet état de fait la dimension romantique. Son histoire est tout sauf banale et attire d'autant plus la lumière sur elle.

"Les médias prennent beaucoup de place. C'est quelque chose dont je n'ai pas du tout l'habitude, et où je ne me sens pas très à l'aise", a-t-elle reconnu. Preuve en est le petit quiproquo à la fin des questions de la presse écrite lors de sa conférence de presse après son succès sur Pliskova. La suite devait la voir répondre aux questions des radios mais Jeanjean l'avait oubliée alors elle s'est levée, s'excusant platement immédiatement.

Léolia Jeanjean. Crédit: Getty Images

Une anecdote qui prête à sourire mais qui témoigne de tout ce qu'elle doit intégrer avec son nouveau statut. Jeanjean est d'ailleurs apparue plus détendue lors de sa deuxième conférence de presse. "Je suis quelqu'un d'assez simple, je ne me prends pas du tout la tête. Je vis le moment, souffle-t-elle. Forcément, je suis très, très contente, mais je ne suis pas non plus dans l'euphorie, j'ai envie de dire. Juste, je savoure, et puis voilà ! J'espère surtout que ça ne va pas être ma dernière fois en troisième tour de Grand Chelem."

