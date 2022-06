De son propre aveu, Amélie Mauresmo a peu dormi cette nuit. C'était évident, compte tenu de l'heure tardive à laquelle s'est terminé le match le plus attendu de la quinzaine . Pour autant, il y a fort à parier que la nouvelle patronne du tournoi s'est réveillée avec l'esprit un peu plus léger, ce mercredi. Car la fin du 59e "Djokodal" a aussi mis un terme à toutes les conséquences, et même les polémiques qui avaient découlé de son choix de programmer cette affiche en session de nuit.

Ad

Roland-Garros "Le record en Grand Chelem et son obligation de gagner face à Nadal ont plombé Djokovic" IL Y A 11 HEURES

On se posera la question à la fin du tournoi pour voir les choses qui ont bien fonctionné et celles qui ont moins bien fonctionné", a souligné Mauresmo en conférence de presse, ce mercredi matin. Pour autant, l'ancienne N.1 mondiale estime que la balance penche plus franchement du bon côté. Tout ne fut pas parfait, puisque le dénouement a tout de même eu lieu en plein coeur de la nuit - 1h16 pour être précis - et suscité le mécontentement d'une partie des chanceux spectateurs, contraints de payer des taxis au prix fort pour pouvoir rentrer chez eux. "", a souligné Mauresmo en conférence de presse, ce mercredi matin. Pour autant, l'ancienne N.1 mondiale estime que la balance penche plus franchement du bon côté.

Je ne suis pas en train de défendre coûte que coûte ces sessions de soirée

"Si vous n'avez pas vu l'intérêt pour les gens qui étaient dans le stade hier... Le match a fini à 1h15 et le stade était plein, a-t-elle souligné. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui est partie." Et pour les téléspectateurs, pour qui veiller jusqu'à une heure si tardive valait peut-être (un tout petit peu) moins le coup ? "J'ai moins de recul, a-t-elle concédé. Mais j'ai quand même des retours de gens qui me disent que c'est top parce qu'ils travaillent et qu'auparavant, ils ne pouvaient suivre Roland-Garros que le week-end. Je ne suis pas en train de défendre coûte que coûte ces sessions de soirée. Mais à mon sens, il y a un vrai intérêt tant sur place que pour les gens devant leur télé."

Di Pasquale : "On ne peut pas demander à Swiatek d'aller chercher la manière à chaque fois"

Il faut bien l'imaginer, la directrice du tournoi a dû éprouver un certain soulagement au moment où Nadal est parvenu à prendre le dessus sur Djokovic, dans le quatrième set. Dans le cas contraire, ce match aurait pu prendre une tournure encore plus épique pour connaître un dénouement beaucoup plus tardif. À une heure bien moins raisonnable pour les spectateurs et téléspectateurs. Ce qui aurait probablement entraîné une remise en question plus profonde de la programmation de ce match en soirée.

Et maintenant, soigner les relations

"Je n'ai pas beaucoup dormi [avant de prendre sa décision, NDLR], a-t-elle avoué. C'était difficile, tout le monde le voyait venir. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de bonne solution. Toutes les autres programmations étaient assez claires. Là, c'était un peu plus flou. [...] On a essayé de tout mettre dans la balance pour prendre la meilleure décision possible. On était dans le gris plus que dans le blanc ou dans le noir." Finalement, tout s'est plutôt bien goupillé. Ce qui ne veut pas dire que la direction du tournoi n'étudiera pas d'autres solutions, comme avancer l'horaire des premiers matches pour minimiser le risque de nuits marathons. "On sait que Roland-Garros finira de toute façon plus tard qu'auparavant, où c'était la nuit qui mettait fin à tout ça", a ajouté Mauresmo.

Loit : "J'ai envie qu'elle continue, on a besoin de stars et de grandes dames comme Serena Williams"

Il y avait du mécontentement de la part de France TV et je le comprends, a concédé l'ancienne joueuse qui n'a que peu goûté, elle, à l'interview très offensive de Delphine Ernotte la veille. On a discuté et je pense qu'il y a eu un peu plus de compréhension." Pour les joueurs, la tâche sera finalement plus aisée, puisque le plus réfractaire des deux Le champion qu'est Rafa passe bien au-delà de ces considérations-là." Reste maintenant à soigner le lien avec le diffuseur historique (France Télévisions), qui n'a pas franchement apprécié que cette affiche lui échappe. ", a concédé l'ancienne joueuse qui n'a que peu goûté, elle, à l'interview très offensive de Delphine Ernotte la veille.." Pour les joueurs, la tâche sera finalement plus aisée, puisque le plus réfractaire des deux s'est finalement imposé : "."

Roland-Garros Nadal : "C'est presque surprenant pour moi d'avoir eu ce niveau" IL Y A 11 HEURES