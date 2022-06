Tennis

Roland-Garros - Federer - Djokovic - Nadal le GOAT ? "Il a fait le break à un moment crucial"

ROLAND-GARROS - Avec son nouveau succès à Roland-Garros, Rafael Nadal continue à écrire l'histoire. Il en est désormais à 22 titres en Grand Chelem, deux de plus que Roger Federer et Novak Djokovic… A-t-il fait un pas en avant décisif ? L'avis de nos intervenants Arnaud Di Pasquale, Maxime Battistella et Bertrand Milliard dans DiP Impact.

00:08:52, il y a 16 minutes