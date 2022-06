Le contexte

A la veille du lancement de ce Roland-Garros 2022, il n'était pas évident de se représenter une telle affiche pour le conclure. Car si Casper Ruud s'est affirmé ces deux dernières années comme l'un des terriens les plus solides du circuit , il n'avait jusqu'ici pas percé en Grand Chelem. Les huitièmes de finale constituaient son plafond de verre et à Paris, il n'avait jamais dépassé le 3e tour. Quant à Rafael Nadal, si ses antécédents extraordinaires plaidaient en sa faveur, on se demandait même s'il serait en état de participer au tournoi, vu l'état préoccupant de son pied gauche.

La quinzaine a d'abord tout changé et d'abord pour le Norvégien. Il a d'abord su résister puis imposer sa loi à un Jo-Wilfried Tsonga survolté pour le dernier match de sa carrière, en se distinguant d'ailleurs par sa grande classe pour lui rendre hommage. Puis, il a surtout exorcisé ses fantômes de l'édition 2021 - défaite sur le fil après un match d'anthologie contre Davidovich Fokina - au 3e tour en disposant in extremis de Lorenzo Sonego. Une fois ce verrou éclaté, il a abordé la seconde partie de tournoi plus libéré.

Et Casper Ruud a su faire ce dont Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev, tous les deux sortis en huitièmes, ont été incapables : assumer son statut de tête de série 8. Jusqu'en demie, que ce soit contre Hubert Hurkacz, le jeune et talentueux Holger Rune ou face à Marin Cilic, il était le favori et l'a démontré sur le court. Lui qui espérait atteindre enfin un quart de finale en Grand Chelem, le voilà donc déjà en finale. Qui plus est face à la légende vivante du tournoi Rafael Nadal qui a ajouté de nouvelles pages à son mythe dans cette édition 2022.

Malgré son manque de préparation et son pied douloureux, le Majorquin a utilisé la première semaine pour reprendre confiance. Puis, il a passé un premier test majeur face à Félix Auger-Aliassime, le troisième homme à le pousser au bout des cinq sets à Roland. Mais il a surtout encore bluffé son monde par sa résistance physique et sa capacité à hausser brutalement son niveau pour battre le tenant du titre et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Dès lors, il a retrouvé son statut de toujours, celui d'homme à battre à Roland. Et les malheurs d'Alexander Zverev l'ont rapproché du Graal.

Face-à-face

C'est simple : cette finale de Roland-Garros sera le premier duel entre Rafael Nadal et Casper Ruud. Les deux hommes ne se sont affrontés qu'à l'entraînement dans l'académie du Majorquin qui a remporté la plupart des sets ainsi disputés d'après le Norvégien.

Leurs parcours

Rafael Nadal

1er tour : bat Jordan Thompson [AUS] 6-2, 6-2, 6-2

2e tour : bat Corentin Moutet [FRA/W] 6-3, 6-1, 6-4

3e tour : bat Botic van de Zandschulp [P-B/N.26] 6-3, 6-2, 6-4

1/8e de finale : bat Félix Auger-Aliassime [CAN/N.9] 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3

1/4 de finale : bat Novak Djokovic [SER/N.1] 6-2, 4-6, 6-2, 7-6(4)

1/2 finale : bat sur abandon Alexander Zverev [ALL/N.3] 7-6(8), 6-6 ab.

Casper Ruud

1er tour : bat Jo-Wilfried Tsonga [FRA/W] 6-7(6), 7-6(4), 6-2, 7-6(0)

2e tour : bat Emil Ruusuvuori [FIN] 6-3, 6-4, 6-2

3e tour : bat Lorenzo Sonego [ITA/N.32] 6-2, 6-7(3), 1-6, 6-4, 6-3

1/8e de finale : bat Hubert Hurkacz [POL/N.12] 6-2, 6-3, 3-6, 6-3

1/4 de finale : bat Holger Rune [DAN] 6-1, 4-6, 7-6(2), 6-3

1/2 finale : bat Marin Cilic [CRO/N.20] 3-6, 6-4, 6-2, 6-2

"Ruud fait tout ce que fait Rafa mais un peu moins bien"

Ils ont dit

Rafael Nadal : "J'ai un immense respect pour Casper. D'abord c'est un ami, il a un super caractère et c'est un type bien et c'est le plus important. Et en tant que joueur, il a fait de grandes choses les deux dernières années. Il est numéro 8 mondial, c'est ça ? Le classement parle de lui-même."

Casper Ruud : "Je pourrais vous citer toutes les finales de Rafa et qui il a battu à chaque fois, parce que je les ai toutes regardées à la télé. Ça va être fantastique de me retrouver à la place de joueurs comme Puerta, Federer, Djokovic, Thiem ou encore Wawrinka, tous ceux qui l'ont affronté en finale. Faire partie de ce groupe, c'est quelque chose dont je pourrai me vanter après ma carrière."

Trois stats à retenir

0. Casper Ruud n'a pas affronté le moindre membre du Top 10 avant cette finale. De son côté, Rafael Nadal en a battu trois : Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic et Alexander Zverev. Le Majorquin en est d'ailleurs à 31 victoires contre des Top 10 à Roland-Garros pour… deux défaites (face à Djokovic en quart du tournoi 2015, puis en demie en 2021).

36. En cas de sacre dimanche, Rafael Nadal deviendrait le plus vieux champion de l'histoire de Roland-Garros. Si Casper Ruud était titré, il serait à 23 ans le plus jeune vainqueur en Grand Chelem depuis Juan Martin del Potro (20 ans) à l'US Open en 2009.

6. Rafael Nadal a passé en tout et pour tout 6 minuscules minutes de plus que Casper Ruud sur le court depuis le début de la quinzaine. Les deux hommes ont respectivement ferraillé 18h08 et 18h02, fournissant donc un effort comparable. Leur état de fraîcheur devrait donc être "le même", même si le Norvégien a 13 ans de moins.

Notre avis

N'y allons pas par quatre chemins : quand Rafael Nadal joue la finale de Roland-Garros, il la gagne. C'est arrivé à 13 reprises par le passé, et le résultat fut à chaque fois le même. Mieux : le Majorquin n'a jamais été poussé au bout des cinq sets lors d'un match pour le titre, ne concédant même pas la moindre manche six fois (2008, 2010, 2013, 2017, 2018 et 2020). Le qualifier donc de favori avant ce match, c'est enfoncer une porte ouverte.

L'ampleur de la tâche qui attend Casper Ruud est donc immense. Et à vrai dire, il est le premier au courant puisqu'il estimait qu'elle ressemblait à "une mission impossible". Tennistiquement, le Norvégien fait tout très bien sur terre battue avec son lift en coup droit notamment, à tel point que Marin Cilic l'a qualifié de "Nadal droitier". Mais le vrai Nadal le fait encore mieux. Et le Norvégien ne dispose pas de la puissance d'un Zverev pour forcer le Majorquin à jouer sur les talons.

Seules les conditions de jeu potentiellement orageuses avec un toit déployé semblent de nature à perturber l'Espagnol qui l'a d'ailleurs reconnu après sa demie contre Zverev. Cette humidité et lourdeur ambiante l'ont mis en (légère) difficulté physique. S'il parvient à faire durer le match, Ruud pourrait alors y voir une opportunité. Mais il devra aussi gérer le poids d'une première finale en Grand Chelem, tandis que Nadal a lui le 22e Grand Chelem et l'Histoire en point de mire. Le carburant ultime. Il ne devrait pas manquer cette occasion en or.

Notre pronostic : Rafael Nadal en trois sets.

