Pouvait-il espérer meilleure première semaine ? Comme lors de ses deux premiers matches, Novak Djokovic a expédié les affaires courantes sur le court Philippe-Chatrier au 3e tour de Roland-Garros. Sa victime du jour, le Slovène Aljaz Bedene, 195e mondial, n'a pu sauver que huit petits jeux (6-3, 6-3, 6-2) en un peu plus d'une heure et demie (1h44 précisément). Le tenant du titre abordera donc la seconde partie de son tournoi plein d'énergie et prêt à passer un premier vrai test contre Diego Schwartzman, tombeur facile de Grigor Dimitrov plus tôt dans la journée.

Ad

Les tours se suivent et se ressemblent pour Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial n'a pas mis longtemps à trouver son rythme de croisière dans cette quinzaine, face à des adversaires, il est vrai, très abordables sur le papier pour lui. Mais encore fallait-il le prouver sur le court. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il trace sa route en toute sérénité. Ce vendredi, Aljaz Bedene en a fait les frais, ne parvenant pas à instiller la moindre esquisse de doute dans la tête du Serbe.

Roland-Garros Djoko, tout en contrôle HIER À 16:37

Une première balle ultra-précise

Djokovic a donné le sentiment d'accélérer quand il le désirait dans cette partie. Face à un joueur aux frappes à plat à l'échange, il s'est régalé en cadence à l'échange. Après son premier break dans le 6e jeu, il a pris le contrôle total de la partie, impressionnant notamment au service. Il n'a ainsi perdu que 7 minuscules points (sur 48, soit 85 % de réussite) derrière sa première balle de service, ne concédant qu'une occasion de break rapidement écartée en début de troisième set.

Pour le reste, le numéro 1 mondial a fait étalage de sa précision en fond de court, rendant une copie plus que propre (30 coups gagnants pour 18 fautes directes). Une journée classique "au bureau" en somme sous le soleil de retour du côté de la porte d'Auteuil. La suite s'annonce théoriquement plus ardue contre Schwartzman, terrien confirmé et demi-finaliste en 2020, mais ce Djokovic-là semble d'ores et déjà dans sa bulle, ultra-concentré sur sa mission.

Mourad d'Auteuil : "Federer vient du canton de Vaud, c'est pas la classe ça !"

Wimbledon Djokovic soutient la décision de l'ATP : "Quand on fait une erreur, il y a des conséquences" 23/05/2022 À 22:38