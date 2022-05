"Ce qui m'a sauvé, c'est son service, sinon Gaston serait déjà Top 10." Hugo Gaston ne figurait pas, lundi, dans le Top 10 du classement ATP. Loin s'en faut. Et si comme Daniil Medvedev, qui s'exprimait après son succès sur le Français en quart de finale du Masters 1000 de Paris en octobre, on peut penser que son service est toujours un point faible, on notera qu'il n'est pas le seul "fautif". Hugo Gaston c'est un peu ce groupe de musique méconnu qui se produit le plus souvent sur des petites scènes et qui, une fois ou deux, vient montrer son talent au grand public. Insuffisant évidemment pour grimper dans la hiérarchie mondiale.

Roland-Garros 2020 - Bercy 2021, voici la sainte dualité de Hugo Gaston, 21 ans, 68e joueur mondial aux 37 matches en carrière sur le grand circuit pour 16 victoires dont six sur les deux seuls tournois cités. Oui Gaston a décroché 37,5% de ses succès sur deux événements seulement. Deux grands moments du tennis mondial serait-on tenté d'ajouter. Les deux en France et c'est évidemment tout sauf un hasard pour le Toulousain.

"Difficile de mieux réussir sa présentation au grand public", jugions-nous dans ces colonnes il y a un peu plus d'un an et demi en plein milieu d'un Roland-Garros peu banal car automnal et devant un public réduit. Gaston venait de triompher de Stan Wawrinka pour se qualifier pour les huitièmes de finale où Dominic Thiem, alors numéro 3 mondial l'attendait. Jamais, il n'avait décroché la moindre victoire sur le grand circuit et pourtant il avait terrassé "Stan the Man" avant de pousser le double finaliste en titre aux cinquième set. Déjà avions-nous vu ce qu'est Hugo Gaston : un joueur frisson.

Nous le disions, il n'y a pas de hasard à trouver dans les superbes performances de Gaston à Roland puis à Bercy. "Pour moi, le tennis, c'est un jeu. Maintenant, je joue à Roland-Garros. Avant, je le regardais à la télé. Maintenant, je joue sur ce court, c'est fabuleux pour moi", disait-il lors de son fabuleux parcours. Gaston sait se sublimer, il l'a prouvé. Porte d'Auteuil, il trouve aussi une surface idoine pour faire parler sa main de velours. Son autre gros résultat sur le circuit fut d'ailleurs sur l'ocre, à l'été 2021, quand il n'avait chuté que face à Casper Ruud en finale à Gstaad (ATP 250).

Gaston, c'est Astérix

Et Bercy alors ? La saison 2021 du pitchoune n'a pas confirmé les espoirs nés de l'automne 2020. Gaston a encore écumé le circuit challenger, sans l'écraser (quatre finales, aucun titre) et ses rares incursions chez les "grands" n'ont pas été couronnées de succès, exception faite de Gstaad donc. Un premier tour des qualifs à Melbourne et Wimbledon, un 2e tour du grand tableau à Miami, et une défaite d'entrée à Roland, rien de transcendant… jusqu'à Bercy donc. Dans l'ancien "POPB", Gaston a démarré sa vraie histoire d'amour avec le public français.

Les gradins de Bercy sont souvent plus chauds que ceux de Roland-Garros et avec un joueur comme Gaston, il trouve le catalyseur nécessaire à son explosion. Du haut de son mètre 73, le Toulousain est une sorte d'Astérix qui n'a peur de rien… et qui aime la bagarre. Anderson et Musetti en qualifications puis Rinderknech et Carreno Busta (17e mondial) avant le grand moment : Carlos Alcaraz.

Ensemble, Gaston et le public tricolore peuvent déplacer des montagnes

"Il y avait une ambiance incroyable. Franchement, je joue au tennis pour jouer dans une ambiance comme celle-là. Le stade était bouillant. J'ai gagné grâce à eux, parce qu'ils m'ont poussé du début à la fin, même quand j'étais mal embarqué." Voilà pour la soirée vue du côté Gaston.Celle d'Alcaraz maintenant : "Ce n'est jamais évident de jouer avec le public contre soi et ce match l'a prouvé, je savais que ce serait difficile de composer avec une telle atmosphère mais je n'avais pas imaginé que ce serait aussi lourd".

Ensemble, Hugo Gaston et le public tricolore peuvent déplacer des montagnes. Le joueur et son encadrement doivent sans doute chercher pourquoi ces performances ne se répètent pas ailleurs, sur des scènes moins prestigieuses. De notre côté, on se demande de quoi sera fait son Roland-Garros 2022 après une préparation sur terre franchement pas brillante (un succès à Munich et quatre défaites dont la dernière contre Verdasco en Challenger). Reste que personne parmi la deuxième partie des têtes de série ne veut le voir sur sa route au premier tour. Jouer Hugo Gaston à Roland-Garros reste dangereux.

