Roland-Garros

Il faudra encore un tout petit peu de patience pour connaître le programme exact de la journée inaugurale de dimanche, mais si vous avez des places, vous êtes d'ores et déjà fixés sur les rencontres que vous pourrez voir. Le haut du tableau masculin et le bas du tableau féminin seront les premiers en piste et la quinzaine suivra ensuite ce rythme jusqu'aux demi-finales. Mais le premier tour étant étalé sur trois jours, tous ne seront pas au menu dimanche.

Au total, vingt matches sont prévus, vingt chez les hommes et autant chez les dames. Parmi les principales têtes d'affiche de cette journée, la grande attraction du tableau messieurs, Carlos Alcaraz. Le jeune Espagnol de 19 ans pourrait même avoir les honneurs du court Philippe-Chatrier. Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime ou encore Diego Schwartzman débuteront eux aussi leur campagne. Ces quatre têtes de série affronteront tous un joueur issu des qualifications. En revanche, Novak Djokovic, tenant du titre, et Rafael Nadal, treize fois vainqueur du tournoi, qui sont les deux principaux clients de ce haut de tableau, n'effectueront leur entrée que lundi.

Plusieurs représentants tricolores seront également sur les courts dimanche. Chez les hommes, Quentin Halys, fraîchement élu dans le Top 100, défiera le géant américain John Isner. Grégoire Barrère, lui, affrontera le Japonais Taro Daniel. Du côté des dames, à suivre Kristina Mladenovic, Harmony Tan, Clara Burel (contre Maria Sakkari) ou Carole Monnet. Les rencontres débuteront à 11 heures. A noter qu'il n'y aura pas de session nocturne ce dimanche. La première est fixée à lundi.

Les matches prévus dimanche

Hommes

Aljaz BEDENE (SLO) vs. Christopher O'CONNELL (AUS)

Pablo CUEVAS (URU) vs. Jenson BROOKSBY (USA)

Grigor DIMITROV (BUL) vs. Marcos GIRON (USA)

Borna CORIC (CRO) vs. Carlos TABERNER (ESP)

Daniel ALTMAIER (GER) vs. Jaume MUNAR (ESP)

Qualifié vs. Diego SCHWARTZMAN (ARG)

Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) vs. Qualifié

Qualifié vs. Aslan KARATSEV (---)

Botic VAN DE ZANDSCHULP (NED) vs. Qualifié

Fabio FOGNINI (ITA) vs. Alexei POPYRIN (AUS)

Alexander ZVEREV (GER) vs. Qualifié

Tallon GRIEKSPOOR (NED) vs. Alejandro DAVIDOVICH FOKINA (ESP)

John ISNER (USA) vs. Quentin HALYS (FRA)

Taro DANIEL (JPN) vs. Gregoire BARRERE (FRA)

Michael MMOH (USA) vs. Qualifié

Qualifié vs. Denis KUDLA (USA)

Hugo DELLIEN (BOL) vs. Dominic THIEM (AUT)

Qualifié vs. Karen KHACHANOV (---)

Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) vs. Thanasi KOKKINAKIS (AUS)

Qualifié vs. Carlos ALCARAZ (ESP)

Femmes

Ons JABEUR (TUN) - Magda LINETTE (POL)

Aliaksandra SASNOVICH - Xinyu WANG (CHN)

Belinda BENCIC (SUI) - Qualifiée

Katerina SINIAKOVA (CZE) - Petra MARTIC (CRO)

Kristina MLADENOVIC (FRA) - Leylah FERNANDEZ (CAN)

Qualifiée - Qualifiée

Carole MONNET (FRA) - Karolina MUCHOVA (CZE)

Clara BUREL (FRA) - Maria SAKKARI (GRE)

Astra SHARMA (AUS) - Varvara GRACHEVA (---)

Lauren DAVIS (USA) - Marie BOUZKOVA (CZE)

Elena-Gabriela RUSE (ROU) - Elise MERTENS (BEL)

Coco GAUFF (USA) - Qualifiée

Alison VAN UYTVANCK (BEL) - Ann LI (USA)

Beatriz HADDAD MAIA (BRA) - Qualifiée

