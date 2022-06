Iga Swiatek continue d'imposer sa loi à Porte d'Auteuil. Presque parfaite depuis le début du tournoi, la Polonaise a disposé de Jessica Pegula sur un score sec, pas forcément représentatif de la physionomie du match (6-3, 6-2). Une 33ème victoire consécutive pour Swiatek qui rejoint Daria Kasatkina en demi-finale à Roland-Garros.

Qui pourra stopper Iga Swiatek dans ce tournoi ? Toujours aussi efficace, la Polonaise a tout de même dû s'employer aujourd'hui pour se sortir d'un match piège face à une Pegula très énergique. Malgré un score s'apparentant à une déculottée, Swiatek a parfois souffert, avant de montrer qu'elle était bien la meilleure sur le court.

Score flatteur

La numéro un mondiale a donné le ton avec un break d'entrée. Malgré trois balles pour le confirmer, Swiatek a finalement elle aussi cédé son service. Très rapide, excellente défensivement, Pegula a souvent poussé son adversaire à en mettre de plus en plus. Et si Swiatek est actuellement la meilleure joueuse du monde, elle n'est pas infaillible.

Longtemps dérangée par la constance de son adversaire, Iga Swiatek a finalement trouvé les bonnes zones pour s'en sortir. De plus en plus précise et régulière, elle a finalement réussi à faire flancher Pegula pourtant impressionnante sur de nombreuses courses. Premier set remporté 6-3.

Le début du second set aussi a été accroché. Mais toujours aussi efficace malgré la défense de Pegula, la Polonaise a vite pris les devants. Avec un break obtenu à 2-1, Swiatek a finalement déroulé face à l'Américaine, souvent désabusée devant la réussite de son adversaire. Elle s'impose finalement 6-3, 6-2 et rejoint l'avant-dernière étape avant une possible victoire à Roland-Garros. Elle sera opposée ce jeudi à Daria Kasatkina, 20ème mondiale.

