Irina-Camelia Begu s'est qualifiée jeudi pour les 16es de finale, où elle retrouvera la surprenante Française Léolia Jeanjean. Mais la Roumaine a eu très, très chaud contre Ekaterina Alexandrova. Pas tant au tableau d'affichage, même s'il lui a fallu trois sets pour prendre la mesure de la Russe (6-7, 6-3, 6-4), que parce qu'elle a frôlé la disqualification.

Après avoir, dans un geste d'humeur, jeté sa raquette sur sa chaise tellement fort que cette dernière a rebondi dans le public tout près d'un enfant qui a fini en larmes, Begu est venue aux nouvelles auprès de lui et de sa famille. Le superviseur du tournoi a été appelé sur le court, mais elle a finalement écopé d'un simple avertissement, au grand dam de son adversaire et du public, qui a copieusement sifflé la joueuse roumaine.

Ad

Si Begu s'en est aussi bien tirée sur le court numéro 13, et si elle n'a pas été disqualifiée, c'est sans doute parce que le superviseur a estimé que sa raquette n'avait pas heurté l'enfant. C'est la conséquence du geste, plus que le geste en lui-même, qui a été ici jugé pour appliquer la sanction. A l'issue du match, elle est retournée voir l'enfant et a pris une photo avec lui.

Roland-Garros Gaston avec autorité IL Y A 29 MINUTES

Roland-Garros Badosa bataille pour rallier le 3e tour IL Y A 2 HEURES