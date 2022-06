Elles rêvent d'un nouveau sacre ensemble. Respectivement éliminées au 1er et au 2e tours du simple dames, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia auront, quoi qu'il arrive, marqué de leur empreinte commune cette édition 2022 de Roland-Garros et redonné le sourire au tennis tricolore. Dimanche, elles défient ainsi en finale du double les Américaines Cori Gauff et Jessica Pegula avec pour objectif d'aller chercher le trophée comme en 2016.

Il y a six ans, elles avaient dominé les Russes Ekaterina Makarova et Elena Vesnina en finale (6-3, 2-6, 6-4). Un match dont se souvient bien Garcia. "C'était difficile mais ce n'est pas comparable du tout, c'est une autre histoire, complètement différente. C'est un autre tournoi. Kristina a fait également d'autres finales en Grand Chelem avec d'autres partenaires depuis. C'est donc plus d'expérience pour nous", a considéré la Lyonnaise.

Après la crise, la renaissance d'une équipe

De l'eau a effectivement coulé sous les ponts depuis. Quelques mois après leur triomphe à Roland, elles avaient atteint la finale de l'US Open puis perdu la finale de la Fed Cup ensemble. Avant de se brouiller pendant quelque temps, Mladenovic reprochant à Garcia entre autres de privilégier sa carrière individuelle au détriment de l'équipe de France. Le retour de cette dernière avec les Bleues en 2019, par l'entremise du nouveau capitaine Julien Benneteau, avec une victoire au bout qui plus est, avait apaisé les tensions. Et cette saison, les deux joueuses ont décidé de refaire équipe ponctuellement.

Après l'Open d'Australie - élimination au 2e tour par la paire Kudermetova/Mertens -, Mladenovic et Garcia ont donc remis le couvert sur la terre battue parisienne. Et la réussite a été au rendez-vous immédiatement malgré des états de confiance très précaires en simple. Comment expliquer un tel succès ? "On a toutes les deux grandi et toutes les deux pris de l'expérience. J'ai l'impression que l'on arrive à bien réfléchir s'il y a des moments où cela ne se passe pas très bien, à bien adapter notre jeu, faire de bons petits points bilan quand les choses ne sont pas en notre faveur. Nous sommes dans le moment présent et on arrive à se faire plaisir. Il y a peut-être un peu plus de détachement", a encore considéré Garcia.

Ce sera France - Etats-Unis, une belle finale de Grand Chelem

Tout n'a pas été facile pour les Françaises, notamment en demi-finale quand elles ont largement perdu le premier set contre Jelena Ostapenko et Lyudmyla Kichenok. Mais elles n'ont jamais paniqué et ont parfaitement géré l'interruption par la pluie pour finir en trombe dans le troisième set. "Ce qui fait la différence, c'est la communication et le fait que toutes les deux, on voulait essayer de trouver des solutions. On se demandait comment on pouvait aider l'autre quand elle avait un coup de moins bien", a encore pointé la Lyonnaise.

En finale, il leur faudra à nouveau ne faire qu'un, être en symbiose quasi-parfaite pour avoir une chance de l'emporter. Car de l'autre côté de filet se dresseront Cori Gauff et Jessica Pegula, respectivement finaliste et quart-de-finaliste en simple de cette édition de Roland-Garros. Sur le papier, grâce à leur classement et à leurs dernières performances, les Américaines sont plus fortes. Du moins individuellement. Alors, il faudra sans doute trouver un supplément d'âme pour les faire tomber.

Et si le public parisien le leur donnait ? Une ambiance digne d'une finale de Fed Cup à domicile serait bienvenue. "Nous sommes les locales de l'étape en tant qu’équipe française et on rencontre d'excellentes joueuses en simple. On a rigolé en disant que dimanche matin ce sera France contre Etats-Unis. C'est intéressant d'avoir des paires d'un pays différent à chaque fois, et c'est une belle finale de Grand Chelem. On nous a dit plusieurs fois 'merci, cela va être une belle fête dimanche'", a conclu Mladenovic. Et la fête serait bien entendu encore plus belle si la coupe était au bout.

