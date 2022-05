Tennis

Simona Halep : "Mouratoglou croit dur comme fer que je peux le faire, je commence à le croire aussi"

ROLAND-GARROS - La Roumaine Simona Halep, vainqueur de Roland-Garros en 2018, a entamé depuis peu une collaboration avec Patrick Mouratoglou. Avec son nouvel entraîneur, elle sent poindre une confiance accrue et une envie d'être plus agressive sur le court. Elle espère que cela lui permettra de revivre des moments de joie sur les tournois majeurs.

00:01:31, il y a une heure