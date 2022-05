C'était dur pour Paula Badosa. Après deux premières manches disputées (7-5, 3-6), Kaja Juvan a breaké d'entrée pour prendre les commandes en menant 1 à 0 dans le set décisif. Mais diminuée par un dos visiblement douloureux, la Slovène a finalement abdiqué face à la quatrième meilleure joueuse au monde, à qui elle a tenu tête pendant plus de deux heures et quart.

"Ca a été un match très difficile. J'ai encore besoin de matches ici pour me sentir un peu mieux, mais je suis vraiment contente du combat que j'ai livré sur le court aujourd'hui", a expliqué l'Espagnole de 24 ans, visiblement éreinté par cette longue bataille. Quand la situation s'est compliquée pour elle, "j'étais très nerveuse et stressée, parce qu'elle courait partout et ramenait toutes les balles, et que je ne trouvais pas de solution. J'ai essayé de rester le plus calme possible", a ajouté Paula Badosa.

Paula Badosa Crédit: Getty Images

Pour une place en huitièmes de finale, elle affrontera la Russe Veronika Kudermetova (29e). Il y a un an, Badosa avait atteint sur la terre battue parisienne son premier - et pour l'instant seul - quart de finale en Grand Chelem.

