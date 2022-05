Jo-Wilfried Tsonga avait annoncé vouloir mettre le point final de son immense carrière à Roland-Garros, qui se déroule du 22 mai au 5 juin. L'appel du 263e à l'ATP et ex-numéro 5 mondial a été entendu par la FFT : le Manceau a bien reçu une wild-card pour disputer l'édition 2022 du tournoi. A ses côtés, Gilles Simon, lui aussi futur retraité, a également été invité par les organisateurs. Même chose pour Grégoire Barrère, Manuel Guinard, Corentin Moutet et Lucas Pouille.

"Il y a un peu d'anciens qui sont là, a confirmé Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, dans une vidéo. On a essayé aussi, côté jeunes, de marquer le coup. Peut-être un petit peu plus en qualifications cette fois-ci. Mais on a essayé d'être le plus juste possible."

Ad

Roland-Garros La FFT confirme que Russes et Biélorusses seront présents 29/04/2022 À 06:29

Du côté du tableau féminin, Fiona Ferro a été invitée, tout comme Tessah Andrianjafitrimo, Elsa Jacquemot, Léolia Jeanjean, Chloé Paquet et Harmony Tan. "A noter que les wild-cards attribuées dans le cadre des accords qui lient la FFT aux fédérations australienne (Tennis Australia) et américaine (USTA) de tennis seront communiquées ultérieurement", précise la FFT dans son communiqué, qui a également attribué les wild-cards pour les qualifications (du 16 au 20 mai)

SIMPLE DAMES (Qualifications)

1. Audrey ALBIE* (27 ans / 438e mondiale)

2. Océane BABEL (18 ans / 661e mondiale)

3. Loïs BOISSON (18 ans / 524e mondiale)

4. Emeline DARTRON (22 ans / 451e mondiale)

5. Salma DJOUBRI (19 ans / 426e mondiale)

6. Selena JANICIJEVIC (19 ans / 344e mondiale)

7. Carole MONNET (20 ans / 266e mondiale)

8. Lucie NGUYEN TAN (18 ans / 614e mondiale)

9. Alice RAME (24 ans / 345e mondiale)

SIMPLE MESSIEURS (Qualifications)

1. Arthur CAZAUX (19 ans / 308e mondial)

2. Sean CUENIN (18 ans / 595e mondial)

3. Gabriel DEBRU (16 ans / 782e mondial)

4. Arthur FILS* (17 ans / 405e mondial)

5. Evan FURNESS** (23 ans / 214e mondial)

6. Sasha GUEYMARD WAYENBURG (18 ans / 587e mondial)

7. Laurent LOKOLI (27 ans / 278e mondial)

8. Clément TABUR (22 ans / 360e mondial)

9. Luca VAN ASSCHE (17 ans / 377e mondial)

* Wild-card "Destination Roland-Garros" - Circuit France

** Wild-card "Destination Roland-Garros" - Circuit international

Roland-Garros Kyrgios rejouera à Paris... mais en 2023 04/04/2022 À 09:42