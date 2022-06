Tennis

Zverev n°1 mondial à la fin de Roland-Garros ? "Improbable mais, avec lui, tout est possible"

ROLAND-GARROS - Et si Alexander Zverev devenait numéro un mondial à l'issue de Roland-Garros ? Aussi improbable que cela puisse paraître, l'Allemand peut s'installer sur le trône qu'occupe encore Novak Djokovic et que convoite Daniil Medvedev. Sous quelles conditions ? Dans notre podcast DiP Impact, Arnaud Di Pasquale, Laurent Vergne, Bertrand Milliard et Sébastien Petit vous expliquent cela.

00:06:23, il y a une heure