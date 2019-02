2019 sera l’année des retrouvailles. Celles de Roger Federer et de la terre battue. Celles de l’homme aux vingt titres du Grand Chelem avec la Porte d’Auteuil, surtout. Absent de Roland-Garros depuis 2015, une éternité vu de France, le Suisse a d’ores et décidé de revenir à l’ocre au printemps. Sauf pépin, il sera à Paris fin mai. Mais ne fera pas la tournée des grands ducs avant les Internationaux de France.

Dans une interview accordée à nos confrères de Blick, Roger Federer a fait le point sur la saison à venir. Sorti en huitièmes de finale de l'Open d'Australie par Stefanos Tsitsipas, l'actuel numéro 6 mondial s'est particulièrement penché sur la terre. Et un programme qui reste à définir mais, d'ores et déjà, ne devrait pas le faire passer par la Côte d'Azur. "Je suis en train de faire mon programme pour jouer un tournoi avant Roland-Garros. Je ne veux pas jouer beaucoup plus et je préfère m'entraîner davantage pour préparer la saison sur gazon. (…) Monte-Carlo arrive probablement trop tôt".

Vidéo - "Pour avoir Federer dans un ATP 250, c'est un million d'euros" 02:47

Si ce n'est pas Monte-Carlo, ce sera donc Rome ou Madrid, autres Masters 1000 disputés sur terre battue. L'escale dans la Principauté est prévue du 15 au 21 avril, soit quinze jours après la finale de Miami. Trop tôt pour lui, si l'on suit ses dires. Roger Federer devrait donc patienter jusqu'au début du mois de mai pour faire ses débuts sur terre en 2019. Soit du 6 au 12, à Madrid. Ou du 13 au 19, à Rome. Sur le papier, le tournoi transalpin qui se termine à une semaine des Internationaux de France semble un choix cohérent. On en connait qui doivent croiser les doigts très fort.