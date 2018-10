Arbre de Fanti, Djokovic, Bercy, Forget : le Rolex Paris Masters est un petit frère robuste

Rolex Paris Masters

Pays : France

Dates : 29 octobre / 4 novembre

Surface : Dur indoor

Dotations : 973 480 euros

Directeur du tournoi : Guy Forget

Première édition : 1986 (succès de Boris Becker)

Tenant du titre : Jack Sock

Joueur le plus titré : Novak Djokovic (4 titres)

Le petit frère brille et respire. Toujours resté dans l'ombre de Roland-Garros le Masters 1000 parisien a pourtant une belle cote de popularité chez les amateurs de tennis. Tout ça c'est dû à son cadre : le palais omnisport de Paris-Bercy, qui répond désormais à l'appellation "Accord Hôtel Arena." La grande salle de spectacle du 12e arrondissement a pour elle sa gigantesque salle principale d'une capacité de 20 300 places, dont la nouvelle disposition est entrée en vigueur en 2015, mais aussi ses recoins plus modestes et ses deux courts annexes où il fait bon sentir l'odeur de la balle et le bruit des frappes. Si le tennis est un sport qui offre une belle promiscuité, Bercy a des arguments dans ce registre. Aucun autre court n'offre cette sensation de proximité avec des joueurs, de fait facilement décorticables.

S'il souffre de la comparaison par rapport aux complexes des autres M1000, le RPM a son charme, ses atouts et de quoi attirer. Son emplacement en plein cœur de la ville de Paris reste un argument incontournable pour les spectateurs et surtout pour les joueurs qui n'ont pas à avaler tant de kilomètres pour se rendre sur les lieux. Bercy c'est aussi un lieu impitoyable pour les joueurs et leur rapport au public, même si les années ont tué le mythe. Les mésaventures d'Henri Leconte en 1988 ne sont plus qu'un lointain souvenir.

Créé en 1986 sous l'appellation Open de Paris qu'il conservera jusqu'en 2002, le Rolex Paris Masters, nom qu'il a emprunté depuis l'année dernière, a vécu plusieurs vies et survécu à toutes les reformes du circuit masculin depuis 33 ans. Dernier Masters 1000 de la saison calendaire, le tournoi a toujours payé les pots cassés de sa disposition avec soit des arrêts de saisons prématurés, soit des blessures de dernières minutes. Son positionnement fait aussi de lui le dernier moyen de sauver sa saison ou d'aller chiper une place au Masters. Moderne dans son approche du spectacle, il s'est rendu unique par ses ambiances stylisées d'avant-match digne des meilleures boites de nuit. Un peu de musique électronique, de la lumière, du tennis, des surprises, c'est ça Bercy.

Le plateau

Qui dit Masters 1000, dit plateau relevé. Neuf membres du Top 10 seront présents, même Roger Federer qui a annoncé qu'il voyagerait à Paris pour tester sa forme après son succès à Bâle. Le seul absent est Juan Martin del Potro, blessé à un genou. Quatre membres du Top 30 vont manquer à l'appel : une bonne édition s'annonce.

Les 8 premières têtes de série (/16)

1. Rafael Nadal

2. Novak Djokovic

3. Roger Federer

4. Alexander Zverev

5. Marin Cilic

6. Dominic Thiem

7. Kevin Anderson

8. John Isner

Les absents

4. Juan Martin del Potro (blessure)

11. David Goffin (blessure)

23. Hyeon Chung (blessure)

27. Nick Kyrgios (blessure)

42. Gaël Monfils (blessure / fin de saison)

Les Français engagés

19. Lucas Pouille

25. Richard Gasquet

32. Adrian Mannarino

39. Gilles Simon (ALT)

41. Jérémy Chardy (ALT)

50. Pierre-Hugues Herbert (WC)

62. Benoît Paire (Q)

92. Ugo Humbert (WC)

113. Jo-Wilfried Tsonga (WC)

166. Nicolas Mahut (Q)

Les 1/4 de finale théoriques

Nadal (1) / Thiem (6)

Zverev (4) / Isner (8)

Anderson (7) / Federer (3)

Cilic (5) / Djokovic (2)

Le joueur à suivre : Kei Nishikori

Demi-finaliste en 2014, Kei Nishikori a souvent bien joué à Bercy mais il n'a pas toujours trouvé la régularité sur les courts parisiens. En 2018, sa forme du moment pourrait lui permettre de viser haut. Le Japonais, en course pour le Masters, reste sur une finale à Vienne en indoor et une demie à Metz en septembre. En Asie, Federer l'avait sorti en quarts de finale à Shanghai et Daniil Medvedev l'avait battu en finale à Tokyo. Solide.

Kei NishikoriGetty Images

Les 5 chiffres à savoir

2 - Andre Agassi est le seul joueur à avoir réalisé le doublé Roland-Garros / Bercy lors de la même saison. Rafael Nadal s'y essayera pour la cinquième fois de sa carrière.

4 - Le roi c'est Novak Djokovic. Quatre fois vainqueur du tournoi (2009, 2013, 2014, 2015), le Serbe devance Boris Becker, ancien roi de l'indoor parisien (1986, 1989, 1992) et Marat Safin, devenu au début des années 2000 son égal (2000, 2002, 2004).

3 - C'est le nombre de succès français : Guy Forget a ouvert le palmarès en 1991, avant d'être imité par Sébastien Grosjean (2001) et Jo-Wilfried Tsonga (2008).

0 - C'est le nombre de succès de Rafael Nadal à Bercy. C'est le seul Masters 1000 qu'il n'a pas remporté avec Miami. Il n'y a joué qu'une finale en 2007 (défaite face à David Nalbandian).

1 - C'est à Bercy que David Ferrer a remporté le seul Masters 1000 de sa carrière. C'était lors de l'édition 2012.

La rétro 2017 : Sock, Docteur irrégularité et Mister Bercy

L'édition 2017 du Paris Rolex Masters n'a pas fait rêver grand monde. Privée de trois membres du "Big 4" - Novak Djokovic et Andy Murray tenant du titre étaient blessés et pas de Roger Federer en mode repos avant le Masters - le tournoi parisien s'en est remis à des héros improbables : Jack Sock, Filip Krajinovic et Julien Benneteau pour animer le 12e arrondissement et son palais des sports.

Terre de surprise et hiérarchie chamboulée, Bercy a donc consacré Jack Sock. A l'aise sur la surface parisienne et dans un pic de forme tardif, le bombardier US s'en est donné à coeur joie avant de célébrer son premier sacre en Masters 1000 et décrocher une place pour le Masters à Londres. Pour la petite histoire, Sock et Krajinovic, auteurs d'une belle bagarre en finale, ont traversé la saison 2018 comme des fantômes. L'Américain a déjoué, le Serbe a été rattrapé par les blessures qui ont haché son parcours. Ils seront présents en 2018 pour tenter d'éviter la catastrophe au classement.

Le palmarès depuis dix ans

2017 - Jack Sock

2016 - Andy Murray

2015 - Novak Djokovic

2014 - Novak Djokovic

2013 - Novak Djokovic

2012 - David Ferrer

2011 - Roger Federer

2010 - Robin Söderling

2009 - Novak Djokovic

2008 - Jo-Wilfried Tsonga