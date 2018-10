Bercy - Un duel Pouille-Simon et un tirage corsé pour les Français au 1er tour

Deux duels entre Français et des adversaires coriaces pour les autres Tricolores. Ce sera le programme du 1er tour à Bercy, où le tirage au sort du Rolex Masters Paris a eu lieu vendredi. Gilles Simon devra en découdre avec son compatriote Lucas Pouille tandis qu'Adrian Mannarino a hérité d'Ugo Humbert, pour ce qui concerne les affiches 100% françaises. Pour les autres, l'entrée en matière sera loin d'être simple. En particulier pour Jo-Wilfried Tsonga, qui affrontera Milos Raonic, et pour Richard Gasquet, opposé au Canadien Denis Shapovalov.

La suite, s'il y en a une, sera encore plus corsée pour les deux Tricolores. En cas de victoire sur Shapovalov, 29e mondial, Gasquet retrouvera le tenant du titre, Jack Sock, exempté du premier tour. Et potentiellement le numéro un mondial, Rafael Nadal, au tour suivant. Un chemin de croix. Celui de Tsonga n'est pas mal non plus. En cas de succès sur Raonic, 22e mondial, le Manceau affronterait en effet Roger Federer.

Chardy pour Nadal ?

Dire que les autres Français ont été épargnés serait relatif. Jérémy Chardy aura ses chances face à l'Espagnol Fernando Verdasco, 30e mondial, mais Nadal se dresserait alors sur la route du 41e mondial s'il parvenait à s'imposer. Même constat pour Pierre-Hugues Herbert. Si son premier tour face à Mikhail Kukushkin semble abordable, la suite le serait beaucoup moins avec l'Américain John Isner au programme en cas de qualification.

Au moins, le public français a déjà l'assurance de voir au moins deux de ses représentants au deuxième tour. Gilles Simon ou Lucas Pouille, qui s'affronteront pour la quatrième fois, et Adrian Mannarino ou Ugo Humbert, qui bénéficie d'une wild-card. Mais pour les vainqueurs de ces deux confrontations 100% tricolores, opposés respectivement à Dominic Thiem et Kei Nishikori, il y aura ensuite de sérieux clients. Il faudra que les Français soient brillants pour aller loin à Bercy.