Federer : "Ça m'a manqué de jouer ici"

Enfin ! Le "Maître" a fait son retour. Il n'a pas eu à forcer son talent pour se qualifier pour les quarts de finale face à Fabio Fognini (6-4, 6-3). Mais le public parisien, sevré depuis trop longtemps, n'avait pas besoin d'un récital. Son bonheur était déjà assuré avec le retour du roi trois ans après le dernier match de Roger Federer à Paris, Masters 1000 parisien et Roland Garros compris. "C'était très sympa l'atmosphère, l'accueil des spectateurs. De pouvoir les remercier et les saluer c'était important pour moi. Ça m'a aussi manqué de jouer ici", a glissé le Suisse à l'issue de la rencontre.

En clair, le plaisir a été partagé. Le public parisien a apprécié de le revoir. Et Federer, qui affrontera Kei Nishikori en quarts de finale vendredi, s'est délecté de l'atmosphère de Bercy qui est montée de plusieurs tons dès son entrée sur le court. Avec ou sans Federer, c'est quand même autre chose. "Quel accueil ! Je sais, je vous ai fait attendre. Je suis désolé mais j'ai 37 ans (...)", a d'ailleurs reconnu juste après le match le Suisse, qui n'a remporté le tournoi parisien qu'en 2011.

Roger Federer - Masters de Paris-Bercy 2018Getty Images

" Je ne suis pas venu pour gagner à Paris "

S'il apprécie la réception que lui réservent les fans de tennis tricolores, Roger Federer ne s'en cache pas : il n'est pas forcément là pour briller et aller au bout. "Je ne suis pas venu pour gagner à Paris. Mon objectif, c'est Londres", lâche le joueur aux vingt couronnes en Grand Chelem, qui vient de s’offrir le tournoi de Bâle. En résumé, il ne fait pas une obsession de décrocher dès maintenant son 100e titre ATP, même s'il est à trois matches du bonheur. "J'essaie de jouer le tournoi sans pression et de voir ce qui se passe. De jouer décontracté de ce côté-là ça peut m'aider aussi pour Londres (ndlr : Masters)".

Comme souvent depuis quelques temps maintenant, Federer se refuse en fait à courir tous les lièvres à la fois. Même s'il s'avoue ravi d'avoir eu un jour de plus pour récupérer avec le forfait de Milos Raonic mercredi, il connait les limites de son corps. A 37 ans - comme il l'a si bien rappelé -, il s'est fixé des objectifs précis. Il les respecte. Et en cette fin de saison, c'est le Masters. Pas Bercy. Même la place de numéro 1 mondial ne semble plus vraiment l'obséder pour conclure 2018. "Je ne sais même pas si je peux encore (l'accrocher). Pour moi c'est plié." Trop content de pouvoir l'accueillir à nouveau, Bercy ne se plaindra pas de ce manque d'ambition.