Benoit Paire et Pierre-Hugues Herbert ratent la première marche

C'était sans doute le match de trop pour Benoit Paire au Rolex Paris Masters. Issu des qualifications, le Français a coincé au premier tour du tournoi parisien face à Marton Fucsovics, 42e joueur mondial (6-4, 6-4). Après un début de match solide où il a rapidement mené 3-0, Paire a soudainement baissé de rythme et n'a pas réussi à redresser la barre. Le Hongrois en a profité pour remporter six des sept jeux suivants et s'adjuger la première manche.

Dans le second acte, Benoit Paire n'a pas sonné la révolution et a perdu sa mise en jeu d'entrée de set, pas aidé par ses nombreuses fautes directes (36 au total). Marton Fucsovics a su garder cet avantage jusqu'à la fin, en sauvant notamment 6 des 7 balles de break auxquelles il a été confronté. Avec cette défaite, pas sûr que le joueur tricolore ait marqué des points aux yeux de Yannick Noah en vue de la finale de la Coupe Davis face à la Croatie, en novembre prochain. Fucsovics, lui, est au deuxième tour et affrontera Fabio Fognini.

Herbert se frustre et tombe

Fin de l'aventure parisienne également pour Pierre-Hugues Herbert. Le Français a été dominé en trois manches par Mikhail Kukushkin (3-6, 6-3, 7-5) après un combat de 2h17. Pourtant, il avait très bien débuté le match en breakant d'entrée son adversaire avec un jeu porté vers l'avant. Plus entreprenant que le Kazakh, Herbert a logiquement empoché la première manche.

Mais le Français s'est ensuite crispé et a commencé à faire des fautes, 57 au total dans ce match. Kukushkin s'est lui montré régulier à l'échange et a pris la mise en jeu du tricolore dès le début du deuxième set. Solide au service, le 54e joueur mondial a gardé cet avantage pour offrir au public du court central une troisième et dernière manche.

Pierre-Hugues Herbert l'a très bien débuté en faisant le break. Mais le déchet important dans son jeu l'a condamné dans le money-time. A 5-5, Mikhail Kukushkin a accéléré pour faire la différence et ensuite conclure la partie sur son service. La saison en simple est donc terminée pour le Français, qui va maintenant se concentrer sur le Masters de Londres qu'il disputera en double. L'aventure se poursuit pour le Kazakh, qui défiera John Isner au deuxième tour du tournoi parisien.