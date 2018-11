Khachanov expédie Zverev et file en demi-finale

La route s'arrête là pour Alexander Zverev. L'Allemand s'est lourdement incliné en quart de finale du Masters 1000 parisien face à Karen Khachanov. Une défaite en deux sets et seulement 1h10 de jeu (6-1, 6-2). Diminué par une douleur derrière l'épaule droite, le 5e joueur mondial n'a pas pu défendre pleinement ses chances contre un Russe très solide. Khachanov est en demi-finale et affrontera le tenant du titre Jack Sock ou Dominic Thiem.

Ce duel entre deux joueurs de la "NextGen" était prometteur, mais il a vite tourné à la démonstration. Karen Khachanov a breaké deux fois Alexander Zverev, qui a très rapidement semblé diminué par une douleur derrière l'épaule. A 4-1, le joueur allemand s'est fait manipuler par le kiné au changement de côté. Mais ça n'a pas suffi pour lui éviter la perte de la première manche, dans laquelle il n'a pas remporté une seule fois sa mise en jeu.

18% de points remportés sur seconde balle

Face à un joueur amoindri, Karen Khachanov a eu le mérite de ne pas sortir de son match. Et il a eu raison car Alexander Zverev a été mieux dans la seconde manche. Le 5e joueur mondial s'est mis à frapper plus fort et à malmener le Russe à l'échange. Mais son service a malheureusement continué à lui poser problème. Avec seulement 18% de points remportés derrière sa seconde balle et 7 doubles fautes au total, Alexander Zverev n'a pas pu renverser la situation. Le Russe s'est donc qualifié pour sa deuxième demi-finale en Masters 1000 cette saison, et défiera Jack Sock ou Dominic Thiem.