Quiz - Êtes-vous incollable sur le Rolex Paris Masters ?

Le Buzz

C’est du 29 octobre au 4 novembre que les joueurs vont se disputer le titre. Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer sont là. Les Français aussi. Et il y en aura deux minimums au deuxième tour. En effet, Gilles Simon affrontera Lucas Pouille d’entrée. De même pour Adrian Mannarino qui sera opposé à Ugo Humbert. On ne vous en dit pas trop sur ce tournoi car, vous l’aurez compris, c’est le sujet de ce quiz. En tout cas, il y aura de belles affiches à Paris. Ça y est, on en a déjà trop dit.