Tsonga évite les qualifications, Humbert invité à la table des grands pour la première fois

Leur point commun ? Ils sont Français. Ce mercredi, la FFT a dévoilé les bénéficiaires d’une invitation pour Paris-Bercy qui débute le 29 octobre. Sans surprise, Jo-Wilfried Tsonga, Pierre-Hugues Herber et Ugo Humbert sont exemptés de qualifications et entreront directement dans le tableau final du tournoi. Grégoire Barrère, Constant Lestienne, Nicolas Mahut et Corentin Moutet devront quant à eux en passer par les qualifications.

Vainqueur en 2008, Jo-Wilfried Tsonga aura à cœur de briller à nouveau dans une enceinte qu’il adore. Défait par Sam Querrey au premier tour à Vienne, le Manceau devrait chuter au-delà de la 200e place mondiale. Une bonne performance à Bercy pourrait lui permettre de remonter la pente.

Une pente qu’Ugo Humbert devrait continuer à monter. Le Messin, entré récemment dans le Top 100, devrait participer là à son premier Masters 1000. L’année passée, il avait échoué en qualif'. Mais ce talent ne pouvait rester écarté des tableaux principaux trop longtemps. A moins que son corps ne le prive de cette opportunité puisqu'il a dû déclarer forfait ce mercredi pour le Challenger de Brest qu'il devait disputer cette semaine en raison de douleurs musculaires. Un retrait pour le Masters parisien serait cruel pour celui qui explose cette saison sur le cuircuit pro.