La saison se termine comme elle avait commencé pour Richard Gasquet, par une blessure. Le Biterrois, qui souffre d’un kyste au genou gauche depuis le tournoi de Bâle, a été contraint au forfait lundi et ne jouera donc pas contre Dusan Lajovic au 1er tour du Masters 1000 de Paris-Bercy. Mais le Serbe affrontera bien un Français puisque Corentin Moutet, "lucky loser", remplace son compatriote dans le tableau.

C’est avec l’air désabusé de celui qui a accumulé les galères en 2019 qu’il s’est présenté en conférence de presse. "Mon genou gauche me fait mal depuis Bâle, j’ai essayé jusqu’au bout mais je ne suis pas apte. Je suis déçu de ne pas pouvoir finir mieux, c’était un tournoi important pour moi. Maintenant, je vais me reposer, faire une bonne intersaison pour repartir à fond en 2020", a-t-il déclaré.

Eloigné des courts jusqu’en mai à cause d’une opération d’une hernie inguinale fin janvier, Gasquet a fait un premier bilan d’une saison gâchée par les blessures. "Je vais finir dans les 100 premiers (il est 62e au classement mondial cette semaine, ndlr). Si on m’avait dit ça en début d’année, j’aurais signé tout de suite. Une fois que j’ai repris à Madrid, j’ai pu enchaîner les matches et les tournois sans douleur, et c’était important."

Plus d'infos à suivre...