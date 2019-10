Roger Federer jouera-t-il le Masters 1000 de Paris la semaine prochaine ? Le directeur du tournoi Guy Forget "garde espoir" et veut "rester optimiste", a-t-il déclaré à l'issue du tirage au sort qui a réservé une éventuelle demi-finale entre le Suisse et Rafael Nadal vendredi soir. Nadal, qu'on n'a plus vu sur le circuit depuis son sacre à l'US Open début septembre (hors Laver Cup), et Novak Djokovic, à la lutte pour la place de N.1 mondial en fin de saison, ont eux d'ores et déjà posé leurs valises à Paris.

"On peut penser qu'il n'est pas trop fatigué"

Mais comme souvent, l'incertitude plane encore sur la venue de Federer, dans le dernier carré à Bâle, sa ville natale, et qui, à plusieurs reprises dans le passé, a préféré s'économiser en vue du Masters de fin d'année, au détriment du tournoi parisien. "Pour l'instant, Roger a perdu six jeux à Bâle, il s'est qualifié (pour les demi-finales) sans jouer contre Stan Wawrinka (forfait), on peut penser, si on veut voir le verre à moitié plein, qu'il n'est pas trop fatigué. Je garde espoir, on a souvent eu le dimanche soir (à la veille du tournoi parisien, ndlr) des nouvelles malheureusement un petit peu tristes, mais on va rester optimiste", a expliqué Forget.

Il y a un an, le Suisse aux vingt couronnes record en Grand Chelem avait rejoué à Paris pour la première fois depuis 2015. Depuis, il a également fait son grand retour à Roland-Garros au printemps dernier. Le tirage au sort a placé Federer et Nadal dans la même moitié de tableau, et Djokovic et le joueur en forme des derniers mois, le Russe Daniil Medvedev, dans l'autre. Le Grec Stefanos Tsitsipas pourrait toutefois se dresser sur la route du Serbe au tour précédent.