Masters : De Minaur battu, ils ne sont plus que trois pour une place

Alex De Minaur avait besoin d'un petit miracle pour aller au Masters. Le jeune Australien devait remporter le tournoi et, même en cas de victoire finale dimanche à Bercy, il n'aurait pas été assuré de disputer le tournoi des Maitres à Londres. Ce cas de figure improbable a été tué dans l'œuf jeudi lorsque De Minaur s'est incliné en huitièmes de finale contre Stefanos Tsitsipas, 6-3, 6-4.

Alexander Zverev qualifié officiellement depuis mercredi, le huitième et dernier billet pour le Masters va donc se jouer entre trois hommes : Matteo Berrettini, Gaël Monfils et Stan Wawrinka. L'Italien est pour l'instant virtuellement qualifié, mais après sa défaite contre Jo-Wilfried Tsonga mercredi, le voilà contraint d'attendre le résultat du Français et du Suisse. Si Monfils n'atteint pas les demi-finales, et si Wawrinka ne remporte pas le tournoi, Berrettini jouera son premier Masters dans deux semaines.

Gaël Monfils et Stan Wawrika peuvent se rapprocher de Londres jeudi en cas de victoire. Le premier affrontera Radu Albot en huitièmes dans la soirée. Juste avant, le Vaudois aura défié Rafael Nadal. Si Wwarinka s'incline contre le Majorquin, et si Monfils domine Albot, le Français jouera alors vendredi son quart de finale avec, comme enjeu, une place au Masters. Pas sûr que cela contribue à le libérer, lui qui a encore répété mercredi que cet enjeu-là, dont tout le monde lui parle, lui polluait l'esprit et l'empêchait de jouer libéré.