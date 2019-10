Marin Cilic peut être satisfait. En difficulté cette saison et battu dès le 1er tour à Bâle la semaine dernière par David Goffin, le Croate, redescendu à la 24e place mondiale, a réussi ses débuts lundi en match d’ouverture du Masters 1000 de Paris-Bercy sur le court central. Il a logiquement pris le dessus sur le Polonais Hubert Hurkacz, 37e à l’ATP en deux sets accrochés (7-6, 6-4) et 1h37 de jeu. Au 2e tour, il retrouvera le Suisse Stan Wawrinka qui entrera alors en lice.

Il aura concédé sa seule balle de break de la partie lors de son premier jeu de service. Pour le reste, Marin Cilic s’est montré très solide sur son engagement, ne laissant pas de place à un Hubert Hurkacz trop irrégulier (12 coups gagnants pour 27 fautes directes dont 19 en revers). Très solide derrière sa première balle (86 % de réussite), le Croate a enlevé le premier set au tie-break avant de réaliser enfin le break à sa 8e tentative à 4 jeux partout dans le second, pour boucler l’affaire dans la foulée.

Vidéo - Cilic - Hurkacz : Les temps forts 02:35

Verdasco a rendez-vous avec Zverev

Dans la foulée, les spectateurs parisiens ont eu droit à une belle bataille entre Borna Coric et Fernando Verdasco. Et c'est le plus expérimenté des deux qui s'en est sorti. Mieux parti, Borna Coric n'a pas tenu la distance face au gaucher espagnol finalement vainqueur en trois sets (3-6, 6-4, 6-3) et quasiment deux heures de jeu (1h58 précisément). Le Croate achève ainsi une saison décevante qui l'a vu sortir du top 20, alors qu'il flirtait avec le top 10 fin 2018.

Dans ce match très équilibré, Verdasco a été récompensé par son agressivité supérieure. Son coup droit le long de la ligne a notamment fait des dégâts et lui a rapporté un bon nombre de points. Capable du pire (comme en début de partie) comme du meilleur (pour conclure), l'Espagnol peut constituer une véritable menace pour Alexander Zverev au 2e tour. L'Allemand joue à Paris sa présence au Masters de Londres dont il est tenant du titre.