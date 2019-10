Guy Forget retient son souffle. Le directeur du Masters 1000 de Paris sait que son tournoi n'aura pas le même éclat avec ou sans Roger Federer. Si Rafael Nadal et Novak Djokovic sont certains de ferrailler cette semaine dans l'est parisien, Federer reste Federer et l'attente doit être assez insoutenable pour les organisateurs. L'an dernier, il avait décidé de revenir en 2018 après trois ans d’absence et il s’était hissé jusqu’en demi-finale où il avait cédé au terme d’une rencontre somptueuse face à Novak Djokovic. Ce dimanche, le Suisse a remporté son dixième titre à Bâle en étouffant le jeune Australien Alex De Minaur (28e) en deux sets. Participera-t-il dans la foulée au Masters 1000 de Paris-Bercy ? Suspense. Ses chances sont forcément plus minces que si son aventure bâloise s'était achevée en milieu de semaine dernière.

Vidéo - Et Federer a fondu en larmes 03:59

"J'ai une réunion avec mon équipe programmée lundi pour discuter non seulement de Paris, mais de la saison prochaine. J'imagine que d'ici demain (lundi) je saurai si je vais à Paris ou non", a-t-il déclaré en conférence de presse. S'il se sent "bien physiquement", Federer "ne sait pas" si jouer la semaine prochaine est une bonne idée. Autant dire que l'affaire s'annonce compliquée pour celui qui garde comme objectif principal de sa fin de saison le Masters de Londres.

Quatre heures passées sur le terrain à Bâle

Pourtant le numéro 3 mondial s'est plutôt économisé sur ses terres bâloises. Au total, Federer, qui a bénéficié du forfait de Stan Wawrinka avant leur quart de finale, a passé à peine plus de quatre heures sur les courts de sa ville natale et n'a laissé échapper que dix-huit jeux en quatre matches. A Paris, le tirage au sort lui a réservé une entrée en lice tout en douceur face au Géorgien Nikoloz Basilashvili ou au Moldave Radu Albot, que Federer a corrigé au 2e tour à Bâle (6-0, 6-3).

Son forfait serait d'autant plus frustrant que le tirage au sort l'a placé dans la partie de tableau de Rafael Nadal. Et que si Federer fait une croix sur Bercy, il faudra faire le deuil d'une demi-finale éventuelle contre Rafa. Non vraiment, Guy Forget doit retenir son souffle...