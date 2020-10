Le Masters 1000 de Paris-Bercy aura bien lieu, et pas entièrement à huis clos comme l’organisation du tournoi a pu un temps le craindre. En tenant compte des dernières mesures gouvernementales, notamment du couvre-feu imposé en Ile-de-France, et avec l’accord des autorités, la Fédération française de tennis (FFT) a mis sur pied un dispositif d’accueil pour un public réduit et l’a annoncé par communiqué mercredi. Si les qualifications (samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre) et les 5 sessions nocturnes se joueront sans témoins, l’Accor Arena accueillera bien 1000 spectateurs en journée tout au long de la compétition du lundi 2 au dimanche 8 novembre, demi-finales et finale comprises.