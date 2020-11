"C'est l'heure de la saison indoor... (...) Et oui, je me prépare pour Paris-Bercy". D’un tweet publié il y a une dizaine de jours, Rafael Nadal a mis fin au suspense concernant le programme de sa fin de saison. Après s’être offert son 13e Roland-Garros, l’Espagnol a décidé qu’il ne voulait pas attendre pour tenter d’enjoliver encore un peu plus l’histoire d’amour qui le lie à la capitale. À partir de mercredi, où il affrontera Feliciano Lopez au 2e tour, le n°2 mondial sera ainsi en mission pour décrocher son premier Rolex Paris Masters, l’un des trois tournois de cette catégorie qui manquent à son palmarès, avec Miami et Shanghai.