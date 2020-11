Peu de joueurs ont eu l’occasion de se réjouir de cette fin de saison 2020. Entre psychose d’éventuels tests positifs au coronavirus, perspective (ou expérimentation pour certains) d’une quarantaine à l’hôtel et absence de public, beaucoup ont eu du mal à se relancer depuis l’été. Mais Diego Schwartzman, lui, a réussi, et il en a même profité pour franchir un cap dans sa carrière. Première finale en Masters 1000 à Rome, première demi-finale en Grand Chelem et découverte du Top 10 : l’Argentin a bien des raisons de sourire à Paris cette semaine.

Et comme l’appétit vient en mangeant, "Peque" se verrait bien manger à la table des grands désormais, c’est-à-dire s’inviter au Masters de Londres, ce club select réservé aux cadors, marque ultime d’un changement de statut. Sa victoire autoritaire sur Richard Gasquet – auquel il n’avait jamais pris un set lors de leurs trois précédentes confrontations – mercredi a confirmé l’impression que l’intéressé était en mission.

"Je suis un meilleur joueur qu’avant. Je m’améliore. Je fais des choses différentes sur le court et j’ai beaucoup de confiance. Le fait d’avoir vraiment bien joué ces dernières semaines m’a aidé à le battre pour la première fois. Et il n’a pas joué non plus à son meilleur niveau, parce qu’il n’a pas pu enchaîner beaucoup après l’US Open", a-t-il confié, lucide.

Actuellement 56e joueur mondial, Gasquet n’est effectivement pas à l’apogée de sa carrière. Mais mercredi, il a joué avec pas mal de relâchement, lâchant quelques missiles en coup droit comme en revers. Mais le Biterrois l’a reconnu lui-même, quelque chose a changé chez Schwartzman. "Il a eu une très belle saison, il joue hyper bien au tennis. (…) Il était soulagé de me battre. On avait fait 3 matches, il n'avait pas gagné un set. Cela devait arriver. J’ai dit : ‘Bravo, tu joues mieux qu'avant.’"

Et de développer sa pensée dans la foulée : "Tout ce qu'il fait, c’est parfait : coup droit, revers, à droite, à gauche. Il le fait avec un timing exceptionnel, un très bon sens du jeu. Il est très rapide, revers exceptionnel, très bon coup droit aussi. Ce n'est pas le plus grand serveur, mais du fond de court, quand tu commences à faire des échanges, ça vaut les trois ou quatre meilleurs du monde. C’est du niveau Nadal, Federer, Djokovic en intensité en droite-gauche, c'est impressionnant", n’a pas hésité à lâcher le Français.

Se battre comme Maradona pour sa vie

Avouons que l’Argentin a en effet dégagé une sérénité bluffante face à un adversaire qu’il n’avait jamais battu. Même ballotté par les changements de rythme parfois très bien sentis de Gasquet, il n’a jamais paniqué. Bien au contraire, il a même sauté à la gorge de sa proie à la première occasion dans les deux sets, semblant avoir réponse à tout. Avec l’élimination de Matteo Berrettini, Schwartzman le sait, il est plus que bien placé pour voir Londres dans une dizaine de jours. Il ne lui reste même que deux matches à gagner pour atteindre les demi-finales et assurer sa place dans le gotha.

A cette idée, certains seraient paralysés, lui semble transcendé. Et c’est peut-être parce qu’il ne joue pas que pour lui. Après avoir dispose de Gasquet, l’Argentin a inscrit sur la caméra un petit message : "Fuerza Diego" (que l’on peut traduire par "Courage Diego", NDLR). Le message était bien sûr destiné à son compatriote Diego Maradona, la légende du football qui a récemment fêté son 60e anniversaire et est actuellement hospitalisée à Buenos Aires après une intervention au cerveau.

Diego Schwartzman lors du Rolex Paris Masters en 2020 Crédit: Getty Images

Un supplément d'âme décisif ?

"Depuis que je suis enfant, c’est une idole pour moi. Je ne l’ai pas vu jouer, juste sur YouTube ou dans d’autres vidéos à la télévision, mais j’adore le football et je suis Argentin. Quel que soit l’endroit de la planète où on se trouve, tout le monde connaît l’Argentine grâce à lui. J’ai écrit ce message, parce qu’il se bat, qu’il n’est pas en bonne santé en ce moment et qu’il s’est fait opérer la nuit dernière. Cela s’est bien passé, donc on essaie tous de lui souhaiter un bon rétablissement", a expliqué "Peque".

En plus de sa conviction profonde que son heure de gloire a sonné, Schwartzman met en ce moment dans son tennis ce petit quelque chose en plus, ce supplément d’âme qui pourrait bien faire la différence. En huitième de finale, il a les cartes en main pour confirmer cet élan contre Alejandro Davidovich Fokina qu’il avait renversé à Cologne voici quelques jours. De quoi aborder en confiance cet ultime effort pour toucher du doigt son rêve londonien.

