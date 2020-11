Attention, contraste. Hugo Gaston avait quitté Paris sur une défaite homérique face à Dominic Thiem (6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3), en huitième de finale à Roland-Garros. Près d'un mois plus tard, il a retrouvé la capitale française avec un revers moins mémorable. Il a été battu 6-3, 6-2 par Pablo Carreño Busta au premier tour du Masters 1000 de Bercy lundi soir. "La marche était très haute, il n'y a rien à dire, il était plus fort que moi", a-t-il sobrement commenté.

Gaston a rappelé une évidence, dans la foulée : "Ce n'est pas parce que j'ai fait un très bon Roland-Garros que tout est acquis et que je ne vais plus perdre au premier tour." Le classement des deux joueurs était aussi là pour faire office de rappel : le 15e du classement ATP a dominé le 161e en deux manches et 1h09. Une forme de logique a été respectée.

Les prochains objectifs de Gaston ? "Le top 100 et gagner… un Challenger"

J'ai coupé une semaine mais je n'avais pas l'impression d'avoir coupé, j'étais épuisé mentalement

"Il va falloir que je retourne m'entraîner pour être meilleur la prochaine fois, a poursuivi le jeune joueur (20 ans) qui avait régalé la faible assistance Porte d'Auteuil. Ça fait aussi partie du métier". Cette fois-ci, le spectacle était carrément livré à huis clos. De quoi changer la donne et, au passage, emmagasiner de l'expérience : "Il n'y a pas le public derrière pour nous pousser, c'est difficile, mais ce sont aussi des choses qui nous font grandir. On a quand même la chance de pouvoir jouer alors que les conditions (sanitaires) sont difficiles en ce moment."

Hugo Gaston a dû encaisser beaucoup de choses en peu de temps : "Ça fatigue, ça use mentalement. J'ai coupé une semaine (après Roland et avant d'aller jusqu'au 2e tour à Hambourg en passant par les qualifications, ndlr) mais je n'avais pas l'impression d'avoir coupé, j'étais épuisé mentalement. Je me sens toujours fatigué mentalement et je n'avais pas beaucup d'essence dans le réservoir."

Gaston ne perd pas de vue son objectif : "J'ai fait un huitième de finale à Roland-Garros, c'est fabuleux, mais il faut que tout le monde passe à autre chose. L'objectif, c'est toujours d'entrer dans les cent (meilleurs mondiaux) le plus rapidement possible." Cela passe par du repos, du vrai. "Là, je vais couper un peu avec le tennis, prendre un peu de vacances, me reposer. J'ai beaucoup donné ces dernières semaines, estime-t-il. J'ai besoin de récupérer pour repartir de plus belle en janvier."

