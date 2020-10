Voilà une nouvelle qui devrait faire plaisir à Guy Forget, directeur du tournoi, et aux amateurs de tennis en général. Trois semaines après la conquête de son 13e Roland-Garros et de son 20e titre en Grand Chelem, Rafael Nadal sera bien de retour dans la capitale française pour y jouer le Rolex Paris Masters à l'AccorHotels Arena. Le numéro 2 mondial l'a confirmé lui-même mardi sur les réseaux sociaux en publiant une photo de lui à l'entraînement en indoor dans son académie. Il tentera de triompher enfin dans un tournoi où il n'a pu faire mieux qu'une finale en 2007 lors de ses 7 précédentes participations.

"C'est l'heure de la saison indoor... Cette photo a été prise plus tôt aujourd'hui (mardi) alors que je m'entraînais à la Rafa Nadal Academy... Et oui, je me prépare pour Paris-Bercy". C'est par ces mots que Rafael Nadal a mis fin au suspense qu'il avait lui-même installé dans la foulée de son triomphe sans perdre le moindre set du côté de la Porte d'Auteuil. En conférence de presse, l'Espagnol n'avait ainsi pas écarté la possibilité de mettre un terme prématuré à cette saison 2020 déjà tronquée par le coronavirus. Finalement, l'hypothèse a donc été écartée.