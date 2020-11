Schwartzman tient son rang contre Gasquet

Richard Gasquet n'avait jamais perdu face à Diego Schwartzman. En trois duels, il n'avait même pas cédé la moindre manche. Oui mais voilà, l'Argentin a franchi un vrai cap en 2020 et il l'a montré mercredi face au Français. Actuel numéro 9 mondial et en position pour se qualifier pour le Masters de Londres, il a assumé son statut de favori, imposant sa loi en deux manches (7-5, 6-3) et un peu moins d'une heure et demie de jeu (1h24 précisément) sur le court central de l'Accor Arena.

Rolex Paris Masters 47 minutes accrochées puis Anderson a jeté l'éponge : Medvedev a pu s'économiser IL Y A 2 HEURES

D'entrée, Schwartzman a imposé son rythme d'enfer à l'échange et a fait le break. En cadence du fond, il a montré sa supériorité et a même eu des balles de double break à 4-1 en sa faveur. Ce fut le moment choisi par Gasquet pour réagir avec brio : en changements de rythme, usant du slice en revers, de balles bombées puis d'accélérations subites des deux côtés, le Français est revenu à hauteur (4-4). Indéniablement, il a trouvé le moyen de rivaliser, mais quand les échanges se sont durcis et allongés, l'Argentin est repassé devant. De 5-5 à 7-5, 3-0, "Peque" a construit sa victoire à force de faire courir son adversaire.

Une statistique était particulièrement éclairante à la fin du 1er set : alors que les deux hommes ont gagné le même nombre de points dans les rallyes courts et moyens du fond (de 1 à 9 frappes), Schwartzman a pris clairement le dessus dans les bras de fer les plus longs (13 points à 6). Le constat s'est confirmé et accentué par la suite. L'Argentin n'a plus que 2 matches à gagner désormais pour valider son billet pour l'O2 Arena londonienne.

La marche était trop haute pour Bonzi

Il pourra tirer un bilan positif de ses expériences parisiennes. A Roland-Garros comme à Bercy, Benjamin Bonzi n'aura pas fait de la figuration et passé un tour à chaque fois. Mais comme face à Jannik Sinner du côté de la Porte d'Auteuil, l'obstacle suivant, Alejandro Davidovich Fokina, était trop grand mercredi sur le court numéro 1 de l'Accor Arena. Le Français, 180e joueur mondial, a logiquement cédé en deux sets (6-4, 6-4) et 1h18 de jeu face à l'Espagnol, 63e à l'ATP.

Il faut dire que Davidovich Fokina surfe sur une belle confiance en cette fin de saison. Lors des deux tournois indoor de Cologne, il a successivement atteint les demi-finales et les quarts de finale, tombant seulement face à Alexander Zverev et Diego Schwartzman, deux membres du Top 10. L'Espagnol a notamment su bien exploiter les secondes balles adverses. Bonzi n'a en effet servi que 52 % de premières, un pourcentage très moyen surtout en salle, et il a fini par le payer, concédant au total 4 breaks contre 2 à son adversaire.

Rolex Paris Masters Berrettini laisse filer ses derniers espoirs de Masters IL Y A 5 HEURES