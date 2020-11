Rolex Paris Masters

A quelques heures d’intervalle, Pierre-Hugues Herbert et Corentin Moutet devaient se succéder sur le court n°1, mardi à Bercy. Le premier pour son premier tour face à Tennys Sandgren, le second pour un deuxième tour de prestige face à Marin Cilic. Finalement, seul Herbert a joué (et gagné) : testé positif au Covid-19, Moutet a été forcé de déclarer forfait. En conférence de presse, l’Alsacien est revenu sur ce retrait surprise, et sur l’angoisse que le coronavirus fait planer sur le circuit.

Moutet ? "Je l'ai vu à la fin de son match, il était très fatigué"

"On vit avec cette angoisse, comme tous les gens, tous les Français, a dit Herbert. C’est sûr que, par notre travail, il se peut qu’on voyage. Et quand on est loin de sa famille… Ma plus grosse angoisse à l’US Open, et c’est pour ça que je n’y suis pas allé, c’était de rester bloqué comme les Français l’ont été."

Interrogé sur la nouvelle du retrait de Corentin Moutet, le 85e à l’ATP a fait preuve d’un certain fatalisme : "Ca fait partie de notre vie, de la vie de tous les gens. J’ai le sentiment qu’on va tous y passer, qu’on l’aura tous à un moment. J’ai appris pour Corentin, je suis triste pour lui. Je l'ai vu à la fin de son match, j’ai trouvé qu’il était très fatigué. Je suis triste que ça arrive au moment de Bercy, un tournoi qui doit être très important pour lui en tant que Parisien."

Moutet a joué avec le feu avant de déborder Caruso : le résumé de sa victoire

"Pour la WTA, ça a été terrible de ne pas avoir un Masters"

Herbert, qui possède des parts dans le tournoi WTA de Strasbourg, a également été interrogé sur la situation du circuit féminin, quasiment à l’arrêt et privé de Masters à Shenzhen. "Pour la WTA, ça a été terrible de ne pas avoir un Masters en fin d’année. Nous, on a eu la chance d’avoir un calendrier un peu allongé. J’ai forcément une pensée pour toutes les filles qui n’ont pas la possibilité de travailler. Je me sens privilégié et chanceux de pouvoir faire mon métier."

"Le tournoi de Strasbourg a eu la chance d’avoir un très grand soutien des partenaires, de la région, de la FFT… a poursuivi Herbert. L’entraide, c’est ça qui va nous sauver dans cette seconde vague et dans cette période particulière. Et c’est important d’avoir du sport à la télé, je pense que ça fait du bien au moral des gens qui sont chez eux, confinés." Si ça peut consoler Corentin Moutet…

Herbert : "J'ai vu Moutet après son match, je l'ai trouvé très fatigué"

