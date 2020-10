Ces dernières semaines, le Masters 1000 parisien espérait pouvoir accueillir un public limité. Un protocole sanitaire strict et une jauge de spectateurs avaient été ainsi déterminés dans le sillage de Roland-Garros : 1000 spectateurs devaient ainsi être accueillis quotidiennement dans l'Accor Arena. Puis, la mise en place d'un couvre-feu à 21h voici une dizaine de jours avait contraint l'organisation à revoir une première fois sa copie et le huis clos a été mis en place pour les qualifications (31 octobre et 1er novembre) et les 5 sessions nocturnes du tournoi (du lundi 2 au vendredi 6 novembre).