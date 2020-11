Douze ans après sa première participation au Masters 1000 de Paris, Marin Cilic a de beaux restes. Vainqueur, en trois sets (6-0, 3-6, 6-3) et 2h25 de jeu, d’un Felix Auger-Aliassime semble-t-il diminué lundi soir, et qui est globalement passé à côté de son match, avec notamment un premier set à sens unique. Cilic retrouvera Corentin Moutet au deuxième tour.

Voilà enfin une belle victoire en cette année 2020 compliquée pour Marin Cilic. Le vainqueur de l’US Open 2014, désormais 43e mondial, a fait mal à l’un des joueurs les plus prometteurs du circuit, Felix-Auger-Aliassime, qui a vécu un calvaire pour le premier match de sa jeune carrière au Masters 1000 de Paris. La faute, très certainement, à une gêne à l’aine pour le Canadien, qui l’a poussé à appeler le physio au début d’un troisième set pourtant inespéré pour lui après un peu plus d’une demi-heure de jeu.

Car en à peine 36 minutes, l’ex-numéro 3 mondial a infligé un cuisant 6-0 à un joueur de 20 ans qui n’a semblé à l’aise nulle part, que ce soir au service (seulement 36% de points gagnés derrière sa première balle, au retour ou dans les échanges (2 coups gagnants et 14 fautes directes dans le 1er set).

Le Canadien a toutefois eu le mérite de ne pas couler ensuite, et alors que son adversaire s’est progressivement endormi, il a réussi à breaker pour la première fois de la partie à 3-2 en sa faveur. Et si Cilic, dans un sursaut, a débreaké dans la foulée, son adversaire s’est de nouveau détaché ensuite au terme d’un jeu épique long de plus de 20 minutes ! S'il a poussé son adversaire au bout du suspense, "FAA" n’a pas pu enchaîner après, toujours emprunté dans son jeu de jambes, faisant trop de cadeaux sur la deuxième balle de service adverse.