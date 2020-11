Rolex Paris Masters

Humbert vient à bout de Ruud et attend Tsitsipas, Bonzi expéditif

Il fallait le voir à la fin de ce match, au bord des crampes, cuit mais soulagé, euphorique même après avoir sorti, un peu plus d’un mois après Daniil Medvedev à Hambourg, un joueur du Top 10 pour la deuxième fois. Cette rencontre folle a sûrement été l’un des meilleurs matches de la carrière de Ugo Humbert, face à un Stefanos Tsitsipas qui faisait partie des favoris de ce Masters 1000, qui n’a rien lâché, mais a trouvé en face de lui un joueur aussi surprenant que résilient.

D’abord après cette entrée de match délicate où, breaké d’entrée, le Tricolore de 22 ans est revenu de 0-3 à 3 partout. Pour finalement s’imposer au terme d’un tie-break où il aura profité d’une succession d’erreurs du demi-finaliste du dernier Roland-Garros. Face à un Grec très solide au service (75% de premières balles et 75% de points remportés derrière), la deuxième manche s’est encore avérée très disputée. Pourtant, c’est lui qui a eu quatre balles de break à 4-3 en sa faveur, ne parvenant pas à forcer la décision.

Alors que son adversaire laissait parfois échapper quelques signes de frustrations, Humbert lui n’a jamais rien laissé paraître, et après un nouveau tie-break dominé, il s’est offert trois balles de match d’une superbe volée qui en aurait dégoûté plus d’un (6-3). Mais Tsitsipas n’est pas un joueur quelconque, et il a réalisé un premier ace avant de profiter d’un retour manqué, puis d’une double-faute de Humbert, pour revenir dans le match.