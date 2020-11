Humbert avait, avant cette rencontre, remporté 11 des 14 jeux décisifs disputés dans sa carrière. Le total s’élève désormais à 12 sur 15, avec ce tie-break remporté au terme d’une troisième manche compliquée à gérer. Comme dans le premier set, le Français s’est en effet retrouvé en position délicate, à 5-4 pour Ruud, et forcé de servir pour rester dans la rencontre.

Humbert et Zverev en bonne compagnie, Raonic aux abonnés absents

Ugo Humbert n'a en revanche pas craqué dans le troisième, s'appuyant sur une mise en jeu retrouvée, et sur un deuxième set mené de main de maître (6-2) avec deux breaks obtenus. Son jeu de service à 5-4 a été impeccable, et annonciateur d'un tie-break maîtrisé - aidé, il est vrai, par le nombre de fautes croissantes de Ruud. De bon augure avant un très grand défi, au second tour, face à Tsitsipas.