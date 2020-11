Tennis

VIDEO STATS - Medvedev et le Top 10 en Masters, ça va, ailleurs bonjour les dégâts

JEU, SET ET MATHS - Daniil Medvedev aime les joueurs du Top 10 croisés en Masters 1000. Pour Alexander Zverev, c'est exactement le contraire. Et cela s'est encore vérifié lors de l'édition 2020 du Rolex Paris Masters, où Rafael Nadal n'a toujours pas gagné et où Ugo Humbert et Milos Raonic se sont quand même distingués. (Stats : Jeu, Set et Maths / Réalisation: Sébastien Petit)

