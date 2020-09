Andrey Rublev n'a pas tremblé. Contrairement à Félix Auger-Aliassime et Karen Khachanov notamment, il ne s'est pas fait piéger pour son premier match sur ocre de l'année. Le quart de finaliste de l'US Open a pris le meilleur sur l'Argentin Facundo Bagnis, 135e mondial mais spécialiste de la surface, en deux manches bien maîtrisées (6-4, 6-4) et 1h38 de jeu mardi à Rome. Le Russe affrontera Hubert Hurkacz, vainqueur de Daniel Evans (6-3, 3-6, 7-5) au 2e tour.

Après avoir fait un double break d'entrée (3-0), Rublev a vu son adversaire revenir quelque peu, mais a conservé un service d'avance pour virer en tête. Intense comme à son habitude à l'échange, il a trouvé à qui parler en fond de court. Mais son niveau moyen, son expérience et sa confiance cette saison lui ont permis de mieux gérer les points importants. A 3 jeux partout dans le deuxième set, il a fait la différence décisive, même s'il a dû écarter 4 balles de de débreak ensuite. Il a su aussi hausser son pourcentage de premières balles pour se mettre à l'abri et décrocher son 20e succès cette saison.

Le troisième set a été marqué par de nombreux renversements de situation. De Minaur a servi pour le match à 5-4 mais s'est fait débreaker. Et c'est bien Koepfer, plus audacieux et tombeur de Gilles Simon auparavant en qualifications, qui l'a coiffé au poteau lors du tie-break décisif. L'Australien a payé un nombre de fautes bien trop élevé (44) et inhabituel pour lui, et un pourcentage de 1ères balles trop faible (52 %). L'Allemand, de son côté, retrouvera donc Gaël Monfils au 2e tour.