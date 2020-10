Tennis

Saint-Pétersbourg - Wawrinka s'en sort miraculeusement contre Evans

Stan Wawrinka a sauvé trois balles de match avant d'arracher sa qualification contre Dan Evans 3-6 7-6 7-5 lundi lors du 1er tour du tournoi de St.Petersburg. Mené 6-5 et 0-40 dans le deuxième set, le joueur suisse a finalement inversé la tendance et affrontera le Russe Evgeny Donskoy au second tour.

