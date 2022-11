On en sait plus sur les participants à la United Cup, programmée fin décembre en Australie. Iga Swiatek et Rafael Nadal seront notamment présents pour cette compétition par équipes nationales mixtes. Dotée de 15 millions de dollars, la United Cup se disputera à Brisbane, Perth et Sydney. Elle réunira 18 équipes mixtes d'autant de pays, chacune composée de quatre femmes et quatre hommes, pendant 11 jours de compétition à partir du 29 décembre.

Parmi les autres joueurs qui participeront à ce tournoi qui remplace l'ATP Cup, figurent l'Australien Nick Kyrgios, finaliste du dernier Wimbledon, ou encore la Française Caroline Garcia, qui vient d'être sacrée au Masters féminin. Casper Ruud, N.4 mondial et finaliste du dernier Roland-Garros, emmènera l'équipe de Norvège et Alexander Zverev, gravement blessé en juin dernier en demi-finales à Roland-Garros, qui envisage de faire son retour à la compétition.

Les villes de Brisbane, Perth et Sydney accueilleront chacune deux groupes de trois équipes dans une formule en round-robin du 29 décembre au 4 janvier. Chaque match comportera deux simples messieurs, deux simples femmes et un double mixte. Le vainqueur de chaque groupe se qualifiera pour la phase finale.

(Avec AFP)

Composition des groupes pour la United Cup:

A Perth

Groupe A: Grèce, Belgique, à confirmer

Groupe F: France, Croatie, Argentine

A Sydney

Groupe C: Etats-Unis, Allemagne, République tchèque

Groupe D: Espagne, Australie, Grande-Bretagne

A Brisbane

Groupe B: Pologne, Suisse, à confirmer

Group E: Italie, Brésil, Norvège

