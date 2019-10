Saison terminée pour Kyrgios

Le public parisien ne l’aura donc pas vu en action cette année. Déjà forfait à Roland-Garros, Nick Kyrgios ne s’alignera pas non plus à Paris-Bercy (28 octobre-3 novembre). Le fantasque Australien, qui a aussi renoncé à jouer le tournoi de Vienne la semaine prochaine à cause d’une blessure à l’épaule droite, a donc mis fin à une saison 2019 contrastée, à l’image de son personnage. Sa dernière apparition sur un court remonte au 1er tour du tournoi de Zhuhaï en Chine où il était apparu diminué voici trois semaines, et avait été éliminé par l’Italien Andreas Seppi.

Retour à l'ATP Cup ?

Sous le coup d’une suspension de six mois avec sursis pour ses frasques à répétition cette saison, Kyrgios a aussi montré (trop rarement) qu’il était capable du meilleur. Titré en ATP 500 à Acapulco et Washington avec des victoires sur Rafael Nadal ou encore Daniil Medvedev à la clé, le talentueux Australien a encore fait preuve d’une motivation trop fluctuante et d’un manque de sérieux. Il devrait donc reprendre la compétition en 2020 lors de l’ATP Cup du 3 au 12 janvier où il représentera son pays avec Alex de Minaur.