Sans douleur, Andy Murray aimerait reprendre sa carrière après son opération à la hanche

Andy Murray est un homme heureux. Près de deux mois après avoir annoncé les larmes aux yeux sa probable retraite sportive lors d'une conférence de presse déchirante en Australie, l'Ecossais ne souffre plus. Il l'a indiqué à Londres mercredi dans le cadre de l'annonce d'un nouveau contrat de sponsoring avec l'entreprise britannique Castore. S'il ne sait pas encore s'il pourra effectivement reprendre la compétition, l'ex-numéro 1 mondial a confié qu'il tenterait le coup.

"Je veux continuer à jouer." Ce sont les mots d’Andy Murray qui n’a donc pas tiré une croix sur le tennis de haut niveau. A Londres pour dévoiler un nouveau partenariat avec une société de vêtements de sport, il en a profité pour donner des nouvelles plutôt rassurantes de son état physique. "Depuis que j’ai été opéré, je suis beaucoup plus heureux que les douze mois précédant l’intervention. Je ne ressens plus de douleur à la hanche alors que j’ai beaucoup souffert pendant pas mal de temps", a-t-il expliqué.

Murray a aussi évoqué l'après-carrière

L’Ecossais n’est évidemment pas en état de reprendre le tennis pour le moment, mais il s’est montré satisfait de ses sensations. "La rééducation est lente, mais elle se passe plutôt bien. Mais il faut attendre et voir comment les choses progressent. Je ne peux pas faire de déplacements à haute intensité les quatre mois suivant l'opération. Si un retour est envisageable, j’adorerais reprendre la compétition. A quel niveau ? Le top 10 paraît hors d'atteinte, mais pourquoi pas le top 50 ou le top 100." Pas de plan sur la comète donc, mais un vrai désir de se donner une chance. L’espoir est clairement revenu.

La vidéo d’hommage de ses collègues de jeu diffusée après sa défaite en cinq sets au premier tour du dernier Open d’Australie était donc peut-être prématurée. Murray n’a toutefois pas refusé d’évoquer une possible retraite. "Je veux prendre mon temps avant de décider ce que je veux faire après ma carrière de tennisman. J’ai plein d’autres centres d’intérêt, mais si je veux devenir coach ou consultant pour la télévision, j’ai besoin d’y réfléchir plus quand j’arrêterai de jouer. C’était assez enthousiasmant pour moi quand on m’en a parlé la première fois, je ne l’écarte donc pas." Mais avant de passer de l'autre côté de l'écran, l'Ecossais a peut-être encore quelques batailles à livrer sur les courts.