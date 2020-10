Depuis sa demi-finale à Roland-Garros, il est entré dans un club très fermé. Celui des 10 meilleurs joueurs du monde. Et Diego Schwartzman ne compte pas s'arrêter là. Désormais numéro 9 à l'ATP, le petit Argentin est plus que jamais en lice pour une place au Masters de Londres, ce qui explique sa présence cette semaine à Cologne pour grappiller des points précieux. Forcément, l'intéressé, bien que discret, est de plus en plus sollicité par les médias. Il a ainsi accordé un entretien à ESPN Argentine voici quelques jours dans lequel il s'est notamment attardé sur le "Big 3".

En 20 confrontations face aux trois monstres du tennis mondial, Schwartzman ne s'est imposé qu'une fois. C'était il y a quelques semaines en quart de finale du Masters 1000 de Rome face à Rafael Nadal, avant que ce dernier ne prenne une éclatante revanche du côté de la Porte d'Auteuil. Pour lui, le Serbe et l'Espagnol posent un défi du même type. "Je pense que la grande différence quand on joue contre les meilleurs, comme Djokovic et Nadal, c'est qu'ils n'ont pas de faiblesses. C'est comme si on jouait contre un mur parfait, la balle revient avec de l'effet, ou ils te l'envoient sur ton point faible. On dirait un robot lance-balles, ils ont un timing incroyable", a-t-il estimé.

ATP Cologne Auger-Aliassime s'en sort miraculeusement IL Y A 14 HEURES

Plus de trois heures mais seulement trois sets : Nadal a imposé sa loi à Schwartzman

Roger joue tous les coups du tennis avec la même prise, c'est inexplicable et spectaculaire

Puis l'Argentin a évoqué le cas Roger Federer. Il n'a jamais caché son admiration pour le Suisse, et avant même d'évoquer son jeu, il a dévoilé quelques anecdotes sur leur relation. "Roger, je le traite comme s'il était mon meilleur ami. Son équipe et lui ont pour sponsor une marque de pâtes et je le charrie avec ça. Je leur demande à chaque fois quand ils me feront la cuisine. Lors de la dernière Coupe du monde de football (en 2018 en Russie, NDLR), il n'a pas arrêté de me chambrer avec l'Argentine pendant Wimbledon. On se renvoie la balle constamment. Il imite ma prononciation de 'Roger' ('Rocher'), on a une belle relation."

Mais au-delà des affinités, Schwartzman a aussi détaillé ce qui fait la force du Bâlois raquette en main. "Niveau tennis, ce que fait Roger est inexplicable. Il réalise tous les coups imaginables avec la même prise. Il dit que, comme Messi, parfois il préférerait avoir moins d'options avant de frapper un coup, une ou deux au lieu de dix. Quand il est 'en feu', il peut jouer des balles bombées, une amortie ou un missile à 200 km/h avec la même prise. Tout est naturel, mais il a aussi beaucoup travaillé. C'est spectaculaire", s'est enflammé "El Peque".

Si l'Argentin se qualifié effectivement pour le Masters, il n'aura pas l'occasion de croiser son ami Federer au Masters de Londres, mais il pourrait bien se frotter encore à Nadal et Djokovic. Avant des retrouvailles avec le Suisse sur les courts de Melbourne en janvier 2021 ? Il en serait assurément ravi.

WTA Ostrava Svitolina sortie d'entrée par Sakkari IL Y A 17 HEURES