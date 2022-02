Reviendra, reviendra pas ? A l'instar de Roger Federer, autre quadragénaire et monstre sacré du tennis sur le flanc depuis 8 mois, Serena Williams n'a plus été vue sur un court de tennis depuis Wimbledon et son abandon au 1er tour contre Aliaksandra Sasnovich (3-3, ab.). L'Américaine, qui a fait l'impasse sur l'Open d'Australie, n'a toujours pas donné de date hypothétique de retour à la compétition, même si elle avait bien l'intention de reprendre la raquette aux dernières nouvelles. Mais elle a rompu le silence cette semaine au cours d'un entretien accordé au média américain Entertainment Tonight

Parmi les sujets évoqués, Serena Williams n'a ainsi pas évité celui, inévitable, de la perspective de la retraite. "Je suis préparée pour ce jour, à vrai dire j'y suis préparée depuis plus d'une décennie. Si vous avez vu King Richard (le film sur la vie de son père Richard Williams, interprété par Will Smith et sorti fin 2021, NDLR), vous savez que mon père m'a dit que je devais me préparer à toute éventualité, donc c'est ce que j'ai fait. En fin de compte, je pense que c'est vraiment important d'avoir un plan et c'est ce que j'ai toujours eu", a-t-elle déclaré.

Le temps joue contre elle

Femme d'affaires avisée qui a entre autres investi dans pas moins de 66 startups, lancé une ligne de vêtements ou encore signé un contrat avec Amazon Studios pour une docu-série sur elle, Serena Williams a ainsi de quoi envisager l'avenir sereinement. Sa carrière sportive approche de toute évidence de son terme, mais est-elle pour autant finie ? L'Américaine a en tout cas pris son temps pour soigner la déchirure aux ischio-jambiers qui l'a tenue éloignée des courts.

Mais le temps passe et ne joue pas en sa faveur. D'autant que si elle revient sur le circuit, ce sera avec l'objectif d'aller chercher ce fameux 24e titre en Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record de Margaret Court. Une championne de la trempe de Serena Williams ne peut pas se contenter de faire de la figuration. Mère d'Olympia, elle a par ailleurs confié son désir d'avoir d'autres enfants. L'heure des grandes décisions approche donc.

